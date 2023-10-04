Умер актёр из сериала "Тихий Дон" Сергей Зубенко
Актёр из сериала "Тихий Дон" Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни
Режиссёр, актёр театра и кино Сергей Зубенко. Обложка © Официальный сайт Омского театра юных зрителей
В возрасте 62 лет скончался актёр и режиссёр, заслуженный деятель культуры Омской области Сергей Зубенко. Как сообщила пресс-служба Омского театра юных зрителей, артист скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.
Зубенко трудился на сценах Иркутского, Волгоградского, Красноярского, Челябинского ТЮЗов, а с 2014 года служил в Омском театре юных зрителей. Он исполнял роли Лепорелло в "Маленьких трагедиях", Израэля Хэндса в "Острове сокровищ", Мистера Чаррингтона в "1984" и многие другие.
Также он запомнился по работе в сериале режиссёра Сергея Урсуляка "Тихий Дон" (2015) по одноимённому роману Михаила Шолохова. В картине он исполнил роль сотника.
Ранее стало известно о смерти народного артиста России Виталия Коняева. Он скончался 30 сентября в возрасте 86 лет. Актёр исполнил более сотни ролей, среди них фильмы "Песнь о Кольцове", "Чистое небо", "Тишина", "Щит и меч", "Этот фантастический мир", "Там вдали, за рекой".