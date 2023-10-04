Умер актёр из сериала "Тихий Дон" Сергей Зубенко

В возрасте 62 лет скончался актёр и режиссёр, заслуженный деятель культуры Омской области Сергей Зубенко. Как сообщила пресс-служба Омского театра юных зрителей, артист скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

Зубенко трудился на сценах Иркутского, Волгоградского, Красноярского, Челябинского ТЮЗов, а с 2014 года служил в Омском театре юных зрителей. Он исполнял роли Лепорелло в "Маленьких трагедиях", Израэля Хэндса в "Острове сокровищ", Мистера Чаррингтона в "1984" и многие другие.

Также он запомнился по работе в сериале режиссёра Сергея Урсуляка "Тихий Дон" (2015) по одноимённому роману Михаила Шолохова. В картине он исполнил роль сотника.