Умер актёр фильма "Щит и меч" Виталий Коняев

Народный артист России Виталий Анатольевич Коняев скончался 30 сентября в возрасте 86 лет, сообщает официальный сайт Малого театра.

"Коняева отличали ярко выраженная индивидуальность, редкое обаяние и широчайший творческий диапазон. Он и великолепный комик, и лирический герой. Виталий Анатольевич был чрезвычайно убедителен в ролях психологически тонких и сложных по мысли, виртуозен в гротеске. Таких актёров единицы, и именно на них держится русский психологический театр", — говорится в сообщении.

В 1974 году Виталий Коняев был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1998-м — народного артиста РФ, а в 2006 году получил орден Дружбы. О времени и месте прощания будет объявлено отдельно.

В общей сложности Коняев исполнил более сотни ролей, среди них фильмы "Песнь о Кольцове", "Чистое небо", "Тишина", "Щит и меч", "Этот фантастический мир", "Там вдали, за рекой".