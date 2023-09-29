Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева умерла в 46 лет
Умерла директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева
Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева скоропостижно скончалась на 47-м году жизни. Трагическую новость сообщили на официальном сайте учреждения.
"28 сентября 2023 года из жизни скоропостижно ушла Елена Истягина-Елисеева. Она прожила всего 46 лет, но за это время успела сделать многое. Она навсегда останется в наших сердцах, и мы будем продолжать воплощать её идеи. Нам всем будет её не хватать", — сказано в сообщении.
Пост директора музея Истягина-Елисеева занимала с 2009 года. Также она являлась вице-президентом Физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия", заместителем председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ, а также заведующей кафедрой организации работы с молодёжью Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.
Причина смерти не уточняется, однако, по данным ТАСС, Истягина-Елисеева умерла от пневмонии и последовавших осложнений.
Ранее Лайф сообщал, что экс-руководитель Администрации Президента РФ Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Он возглавлял президентскую администрацию при Борисе Ельцине в 1993–1996 годах. Также был первым заместителем председателя Верховного Совета РФ и народным депутатом.