Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева умерла в 46 лет

Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева скоропостижно скончалась на 47-м году жизни. Трагическую новость сообщили на официальном сайте учреждения.

"28 сентября 2023 года из жизни скоропостижно ушла Елена Истягина-Елисеева. Она прожила всего 46 лет, но за это время успела сделать многое. Она навсегда останется в наших сердцах, и мы будем продолжать воплощать её идеи. Нам всем будет её не хватать", — сказано в сообщении.

Пост директора музея Истягина-Елисеева занимала с 2009 года. Также она являлась вице-президентом Физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия", заместителем председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ, а также заведующей кафедрой организации работы с молодёжью Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Причина смерти не уточняется, однако, по данным ТАСС, Истягина-Елисеева умерла от пневмонии и последовавших осложнений.