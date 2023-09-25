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24 сентября, 22:55

Звезда "Глухаря" скончалась после празднования 65-летия

Умерла известная по сериалу "Глухарь" актриса Ангелина Ноздрина

<p>Скончалась актриса Ангелина Ноздрина. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/aenozdrina?z=photo16347489_457249399/album16347489_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ангелина Ноздрина</a></p>

Скончалась актриса Ангелина Ноздрина. Обложка © VK / Ангелина Ноздрина

Российская актриса Ангелина Ноздрина скончалась в 65-летнем возрасте. О смерти звезды отечественных телесериалов сообщил член Союза театральных деятелей РФ Александр Чупин.

На личной странице в соцсетях он подчеркнул, что Ноздрина протянула без мужа — заслуженного артиста Владимира Таныгина — чуть больше года. Около 20 лет она выступала на сцене Вологодского драмтеатра.

"Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина... Гелечка...", — написал член СТД РФ.

Актриса известна по ролям в сериалах "Глухарь", "Держи меня крепче" и "Меч". 65-летие знаменитость отпраздновала 12 сентября.

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Илья Пушкарев
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