Звезда "Глухаря" скончалась после празднования 65-летия

Российская актриса Ангелина Ноздрина скончалась в 65-летнем возрасте. О смерти звезды отечественных телесериалов сообщил член Союза театральных деятелей РФ Александр Чупин.

На личной странице в соцсетях он подчеркнул, что Ноздрина протянула без мужа — заслуженного артиста Владимира Таныгина — чуть больше года. Около 20 лет она выступала на сцене Вологодского драмтеатра.

"Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина... Гелечка...", — написал член СТД РФ.

Актриса известна по ролям в сериалах "Глухарь", "Держи меня крепче" и "Меч". 65-летие знаменитость отпраздновала 12 сентября.