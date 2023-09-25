Звезда "Глухаря" скончалась после празднования 65-летия
Умерла известная по сериалу "Глухарь" актриса Ангелина Ноздрина
Скончалась актриса Ангелина Ноздрина. Обложка © VK / Ангелина Ноздрина
Российская актриса Ангелина Ноздрина скончалась в 65-летнем возрасте. О смерти звезды отечественных телесериалов сообщил член Союза театральных деятелей РФ Александр Чупин.
На личной странице в соцсетях он подчеркнул, что Ноздрина протянула без мужа — заслуженного артиста Владимира Таныгина — чуть больше года. Около 20 лет она выступала на сцене Вологодского драмтеатра.
"Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина... Гелечка...", — написал член СТД РФ.
Актриса известна по ролям в сериалах "Глухарь", "Держи меня крепче" и "Меч". 65-летие знаменитость отпраздновала 12 сентября.
На прошлой неделе после 19-дневной комы скончался и парализованный актёр Алексей Янин. Врачи с 1 сентября пытались стабилизировать состояние пациента, но сердце артиста остановилось, не выдержав нагрузок. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.