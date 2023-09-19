Актёр Алексей Янин скончался после 19-дневной комы

Парализованный с 2015 года актёр Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет после 19-дневной комы. О трагедии со ссылкой на родственников артиста сообщила пресс-служба Российского академического молодёжного театра.

"Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Лёши не стало. С 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно", — поделились в РАМТ.