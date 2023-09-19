Актёр Алексей Янин скончался после 19-дневной комы
Алексей Янин. Обложка © Кадр © "Сильнее судьбы". Режиссёр Александр Хван. Сценаристы: Юсуп Разыков, Екатерина Латанова, Ольга Ларионова, Лариса Степанова / Kinopoisk.ru
Парализованный с 2015 года актёр Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет после 19-дневной комы. О трагедии со ссылкой на родственников артиста сообщила пресс-служба Российского академического молодёжного театра.
"Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Лёши не стало. С 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно", — поделились в РАМТ.
Состояние здоровья Янина ухудшилось 1 сентября. После судорожного припадка и приступа эпилепсии он был экстренно госпитализирован. А спустя сутки звезду по ошибке "похоронили". Тогда супруга Янина Дарья стала жертвой мошенников, которые солгали ей о смерти мужа, представившись сотрудниками НИИ скорой помощи Склифосовского. Впрочем, обман быстро раскрылся. На протяжении почти трёх недель после "воскрешения" артист находился в коме, однако врачи так и не смогли стабилизировать состояние пациента.