Супруга Янина узнала о "смерти" актёра от лжеврачей Склифа
SHOT: О "смерти" парализованного актёра Янина его супруге сообщили мошенники
Супруга российского актёра Алексея Янина стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками НИИ скорой помощи имени Склифосовского и сообщили ей о смерти парализованного артиста. Такая информация оказалась в распоряжении SHOT.
Страшную новость Дарье Яниной ранним утром 2 сентября озвучила якобы медсестра Склифа. Жена актёра сразу же передала информацию о смерти мужа родственникам, которые приступили к организации похорон Алексея. Ложь вскрылась после первого же звонка супруги артиста в медучреждение. Там заявили, что пациент жив.
Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. Янина пребывает в шоке.
Напомним, сообщение о смерти звезды фильмов "Судья", "Клуб" и "Сильнее судьбы" появилось на сайте Российского академического молодёжного театра в субботу, 2 сентября. К вечеру этого же дня супруга актёра опровергла эту информацию.