Супруга Янина узнала о "смерти" актёра от лжеврачей Склифа

Супруга российского актёра Алексея Янина стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками НИИ скорой помощи имени Склифосовского и сообщили ей о смерти парализованного артиста. Такая информация оказалась в распоряжении SHOT.

Страшную новость Дарье Яниной ранним утром 2 сентября озвучила якобы медсестра Склифа. Жена актёра сразу же передала информацию о смерти мужа родственникам, которые приступили к организации похорон Алексея. Ложь вскрылась после первого же звонка супруги артиста в медучреждение. Там заявили, что пациент жив.

Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. Янина пребывает в шоке.