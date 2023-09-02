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2 сентября, 20:14

Супруга Янина узнала о "смерти" актёра от лжеврачей Склифа

SHOT: О "смерти" парализованного актёра Янина его супруге сообщили мошенники

Супруга российского актёра Алексея Янина стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками НИИ скорой помощи имени Склифосовского и сообщили ей о смерти парализованного артиста. Такая информация оказалась в распоряжении SHOT.

Страшную новость Дарье Яниной ранним утром 2 сентября озвучила якобы медсестра Склифа. Жена актёра сразу же передала информацию о смерти мужа родственникам, которые приступили к организации похорон Алексея. Ложь вскрылась после первого же звонка супруги артиста в медучреждение. Там заявили, что пациент жив.

Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. Янина пребывает в шоке.

Актёр фильма "Солнцепёк" Кирилл Ильин умер в 32 года

Актёр фильма "Солнцепёк" Кирилл Ильин умер в 32 года

Напомним, сообщение о смерти звезды фильмов "Судья", "Клуб" и "Сильнее судьбы" появилось на сайте Российского академического молодёжного театра в субботу, 2 сентября. К вечеру этого же дня супруга актёра опровергла эту информацию.

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Kinopoisk.ru

Илья Пушкарев
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