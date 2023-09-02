"В коме, но жив!": Врачи по ошибке объявили семье о смерти звезды российских сериалов Янина

Информация о смерти актёра Алексея Янина оказалась ложной. Об этом сообщила жена актёра Дарья Клюшникова на личной странице в социальной сети. По словам Дарьи, звезда российских сериалов находится в коме, но он жив.

Пост супруги Алексея Янина. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yaninadaria

"Сегодня с нашей семьёй произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи имени H.B. Склифосовского, оказалась ошибкой. Лёша действительно находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации в коме, но он жив", — написала Дарья.