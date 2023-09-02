"В коме, но жив!": Врачи по ошибке объявили семье о смерти звезды российских сериалов Янина
Жена актёра Янина заявила, что врачи по ошибке сообщили о его смерти
Алексей Янин. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Поможем Алексею Янину
Информация о смерти актёра Алексея Янина оказалась ложной. Об этом сообщила жена актёра Дарья Клюшникова на личной странице в социальной сети. По словам Дарьи, звезда российских сериалов находится в коме, но он жив.
Пост супруги Алексея Янина. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yaninadaria
"Сегодня с нашей семьёй произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи имени H.B. Склифосовского, оказалась ошибкой. Лёша действительно находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации в коме, но он жив", — написала Дарья.
Информация о гибели российского актёра Алексея Янина появилась сегодня днём. Последние годы он был парализован из-за пережитого инсульта. Накануне Янин был экстренно госпитализирован, у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии.
Актёр окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, а в 2004 году попал в РАМТ. Был задействован в постановках "Дон Кихот", "Золушка", "Берег утопии", а также сыграл Ивана Шатова в спектакле "Шатов. Кириллов. Пётр" по произведению Фёдора Достоевского. Широкую известность Янин получил после лент "Судья", "Фурцева", "Клуб", "Все мужики сво...".