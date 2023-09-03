Жена Янина раскрыла подробности о мошенниках, которые "похоронили" актёра

Жена актёра Алексея Янина, ошибочные сообщения о смерти которого появились накануне, поделилась подробностями действий мошенников. Как оказалось, сначала неизвестные обманули саму Дарью, а потом позвонили ещё и родителям артиста.

"Утром 2 сентября мне поступил звонок с незнакомого мобильного номера. Затем с городского номера позвонили родителям Лёши: девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Лёши. Ольга Андреевна и Николай Алексеевич сразу же перезвонили мне", — написала Дарья на своей странице в Instagram*.

С одного из приложений жена Янина выяснила, что номер, с которого звонили мошенники, записан как "Морг Коломенский". Это ещё больше смутило работников ритуальных услуг. В итоге близкие актёра сами вышли на связь с главным врачом НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым, который и опроверг его смерть.