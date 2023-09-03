Врачи рассказали, как чувствует себя актёр Янин, о смерти которого ошибочно сообщили накануне
НИИ имени Склифосовского: Актёр Янин находится в реанимации в тяжёлом состоянии
Алексей Янин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Поможем Алексею Янину
Российский актёр Алексей Янин, ошибочные сообщения о смерти которого появились накануне, в данный момент находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя столичного НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
"В реанимации неврологии он находится, состояние тяжёлое", — сказал собеседник агентства.
Напомним, информация о смерти актёра Алексея Янина появилась накануне днём. К вечеру 2 сентября супруга артиста опровергла эти сведения. Последние годы артист парализован из-за пережитого инсульта. Несколько дней назад Янина экстренно госпитализировали, у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Актёр окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 2004 году попал в РАМТ. Широкую известность Янин получил после лент "Судья", "Фурцева", "Клуб", "Все мужики сво...".