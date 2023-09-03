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3 сентября, 12:41

Врачи рассказали, как чувствует себя актёр Янин, о смерти которого ошибочно сообщили накануне

НИИ имени Склифосовского: Актёр Янин находится в реанимации в тяжёлом состоянии

<p>Алексей Янин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Поможем Алексею Янину</p>

Алексей Янин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Поможем Алексею Янину

Российский актёр Алексей Янин, ошибочные сообщения о смерти которого появились накануне, в данный момент находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя столичного НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

"В реанимации неврологии он находится, состояние тяжёлое", — сказал собеседник агентства.

Супруга Янина узнала о "смерти" актёра от лжеврачей Склифа

Супруга Янина узнала о "смерти" актёра от лжеврачей Склифа

Напомним, информация о смерти актёра Алексея Янина появилась накануне днём. К вечеру 2 сентября супруга артиста опровергла эти сведения. Последние годы артист парализован из-за пережитого инсульта. Несколько дней назад Янина экстренно госпитализировали, у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Актёр окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 2004 году попал в РАМТ. Широкую известность Янин получил после лент "Судья", "Фурцева", "Клуб", "Все мужики сво...".

Иван Косицын
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