Врачи рассказали, как чувствует себя актёр Янин, о смерти которого ошибочно сообщили накануне

Российский актёр Алексей Янин, ошибочные сообщения о смерти которого появились накануне, в данный момент находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя столичного НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.