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4 сентября, 08:23

В Склифе рассказали о состоянии ошибочно "похоронённого" актёра Янина

Источник: Актёр Алексей Янин находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Российский актёр Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщили в минувшие выходные, по-прежнему находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом в понедельник информируют РИА "Новости" со ссылкой на собеседника в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжёлое", — приводит агентство комментарий источника.

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Напомним, информация о смерти актёра Алексея Янина появилась накануне днём. К вечеру 2 сентября супруга артиста опровергла эти сведения. Последние годы артист парализован из-за пережитого инсульта. Несколько дней назад Янина экстренно госпитализировали, у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии.

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kino-teatr.ru

Алексей Берковиц
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