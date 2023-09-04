В Склифе рассказали о состоянии ошибочно "похоронённого" актёра Янина

Российский актёр Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщили в минувшие выходные, по-прежнему находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом в понедельник информируют РИА "Новости" со ссылкой на собеседника в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.