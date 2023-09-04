В Склифе рассказали о состоянии ошибочно "похоронённого" актёра Янина
Источник: Актёр Алексей Янин находится в реанимации в тяжёлом состоянии
Российский актёр Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщили в минувшие выходные, по-прежнему находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом в понедельник информируют РИА "Новости" со ссылкой на собеседника в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжёлое", — приводит агентство комментарий источника.
Напомним, информация о смерти актёра Алексея Янина появилась накануне днём. К вечеру 2 сентября супруга артиста опровергла эти сведения. Последние годы артист парализован из-за пережитого инсульта. Несколько дней назад Янина экстренно госпитализировали, у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии.