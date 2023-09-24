Стали известны детали тайных похорон звезды российских сериалов Янина
Актёра Алексея Янина похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве
Могила Алексея Янина на Ваганьковском кладбище. Фото © kp.ru
Похороны актёра Алексея Янина прошли в Москве в закрытом формате, семья пустила на траурную церемонию только самых близких друзей. Как пишет kp.ru, простились со звездой в храме при Ваганьковском кладбище.
Мать актёра Ольга Андреевна не смогла сдержать рыданий. По словам его жены Дарьи, не делать похороны публичными решили по желанию одиннадцатилетнего сына, который тяжело переносит внимание со стороны прессы. Траурная церемония прошла ещё 22 сентября.
Лайф выражает глубокие соболезнования семье Алексея Янина.
Состояние здоровья актёра ухудшилось 1 сентября. После судорожного припадка и приступа эпилепсии он был экстренно госпитализирован. А спустя сутки звезду по ошибке "похоронили". Тогда супруга Янина Дарья стала жертвой мошенников, которые солгали ей о смерти мужа, представившись сотрудниками НИИ скорой помощи Склифосовского. Впрочем, обман быстро раскрылся. На протяжении почти трёх недель после "воскрешения" артист находился в коме, однако врачи так и не смогли стабилизировать состояние пациента. Актёр умер 19 сентября после 19-дневной комы.