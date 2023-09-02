Режиссёр — о работе со звездой российских сериалов Яниным: Полностью отдавался профессии

Актёр Алексей Янин был очень разносторонним артистом, всегда полностью отдавался профессии, а работать с ним было одно удовольствие. Об этом заявила режиссёр сериала "Дочки-матери" Кира Ангелина.

"Печальная новость… С Лёшей я познакомилась ещё на сериале "Студенты", он играл там одну из главных ролей. Очаровательный, интеллигентный и очень разносторонний актёр", — приводит её слова "Газета.ru".

С самого детства он посвящал себя сцене и выступлениям, а родители поддерживали его на этом пути. Они также теплили в актёре надежду на восстановление, когда в 2015 году тот оказался парализован.

"Лёшка был очень работоспособный, на съёмках отдавался полностью профессии, наблюдать за ним, работать с ним было одно удовольствие. Это, конечно, большая утрата и для семьи, и для нас, коллег", — добавила Ангелина.