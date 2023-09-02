Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед скончался в возрасте 94 лет

Бывший владелец английского футбольного клуба "Фулхэм" Мохаммед Аль-Файед скончался на 95-м году жизни. О смерти египетского миллиардера сообщил телеканал Sky News.

Семья предпринимателя рассказала журналистам, что он "мирно умер от старости" в минувшую среду. 1 сентября с бизнесменом простились в центральной мечети Лондона в Риджентс-парке.

Аль-Файед известен не только как экс-владелец "Фулхэма" и известнейшего универмага Лондона Harrods, но и как отец Доди Аль-Файеда — близкого друга принцессы Дианы, с которой он погиб в автокатастрофе. Миллиардер обвинял в произошедшем королевскую семью, настаивая на том, что ДТП было подстроено.