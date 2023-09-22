В Баку умерла актриса Алагез Салахова, вторая жена Константина Райкина

В Баку в возрасте 70 лет скончалась актриса и художница Алагез Салахова. Она была второй супругой народного артиста РФ Константина Райкина. О смерти Салаховой сообщил в соцсетях её сын Дан.

Артистка умерла в ночь на 19 сентября после продолжительной болезни. А 22 сентября в мечети Тезепир состоялась церемония прощания. В траурном мероприятии приняли участие члены семьи, друзья и коллеги, пишет азербайджанский портал Oxu.az. Салахову похоронили на Ясамальском кладбище в Баку.

Алагез Салахова появилась на свет в 1953 году в Москве в семье азербайджанского художника Таира Салахова. Она не только пошла по стопам отца, но также стала актрисой. Телезрителям Салахова знакома по ролям "Юбилей Данте" (1978 год) и "Перед закрытой дверью" (1981 год).