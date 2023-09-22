Советская актриса из "Сказки о царе Салтане" Нина Беляева найдена мёртвой в квартире
Актриса из "Сказки о царе Салтане" Нина Беляева умерла на 93-м году жизни
Актриса Нина Беляева (крайняя справа) в роли поварихи в "Сказке о царе Салтане" (1966 год). Обложка © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
Советская актриса Нина Беляева, известная по роли поварихи в "Сказке о царе Салтане", найдена мёртвой в квартире. По данным газеты "Известия", тело 92-летней артистки нашёл её брат.
Тело артистки нашёл в доме на Ракетном бульваре её брат, который проживал вместе с Беляевой. Предварительная причина смерти актрисы — сердечная недостаточность.
Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Зрителям она запомнилась по роли поварихи в советской картине Александра Птушко "Сказка о царе Салтане". Также она сыграла в фильмах "Коммунист", "Шли солдаты…", "Яблоко раздора", "Свет далёкой звезды" и "Чёрно-бурая лиса".
Ранее сообщалось, что скончалась советская и российская актриса Любовь Майкова, известная по фильмам "Где находится нофелет?" и "Забытая мелодия для флейты".