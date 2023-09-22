Советская актриса из "Сказки о царе Салтане" Нина Беляева найдена мёртвой в квартире

Советская актриса Нина Беляева, известная по роли поварихи в "Сказке о царе Салтане", найдена мёртвой в квартире. По данным газеты "Известия", тело 92-летней артистки нашёл её брат.

Тело артистки нашёл в доме на Ракетном бульваре её брат, который проживал вместе с Беляевой. Предварительная причина смерти актрисы — сердечная недостаточность.

Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Зрителям она запомнилась по роли поварихи в советской картине Александра Птушко "Сказка о царе Салтане". Также она сыграла в фильмах "Коммунист", "Шли солдаты…", "Яблоко раздора", "Свет далёкой звезды" и "Чёрно-бурая лиса".