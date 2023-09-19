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19 сентября, 09:53

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова

<p>Актриса Любовь Майкова. <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/31062/foto/292085/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актриса Любовь Майкова. kino-teatr.ru

Скончалась советская и российская актриса Любовь Майкова, известная по фильмам "Где находится нофелет?" и "Забытая мелодия для флейты". Об этом сообщается на сайте ГИТИС.

"Ушла из жизни выпускница ГИТИСа Любовь Майкова. Она скончалась 18 сентября", — говорится в тексте.

Актриса окончила институт в 1980 году. Она работала в театре Малая драматическая труппа, была его основателем. Майкова выходила на сцену в образах Герды из "Снежной королевы", Маргариты в "Ричарде III", Сони в "Незнакомке". Впервые на экране появилась в ленте "Вам и не снилось...".

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Ранее сообщалось, что в возрасте 65 лет ушёл из жизни российский режиссёр Александр Хван, известный по фильмам "Дюба-дюба", "Кармен" и "Умирать легко".

Татьяна Миссуми
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