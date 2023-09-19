Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова

Скончалась советская и российская актриса Любовь Майкова, известная по фильмам "Где находится нофелет?" и "Забытая мелодия для флейты". Об этом сообщается на сайте ГИТИС.

"Ушла из жизни выпускница ГИТИСа Любовь Майкова. Она скончалась 18 сентября", — говорится в тексте.

Актриса окончила институт в 1980 году. Она работала в театре Малая драматическая труппа, была его основателем. Майкова выходила на сцену в образах Герды из "Снежной королевы", Маргариты в "Ричарде III", Сони в "Незнакомке". Впервые на экране появилась в ленте "Вам и не снилось...".