Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
Актриса Любовь Майкова. kino-teatr.ru
Скончалась советская и российская актриса Любовь Майкова, известная по фильмам "Где находится нофелет?" и "Забытая мелодия для флейты". Об этом сообщается на сайте ГИТИС.
"Ушла из жизни выпускница ГИТИСа Любовь Майкова. Она скончалась 18 сентября", — говорится в тексте.
Актриса окончила институт в 1980 году. Она работала в театре Малая драматическая труппа, была его основателем. Майкова выходила на сцену в образах Герды из "Снежной королевы", Маргариты в "Ричарде III", Сони в "Незнакомке". Впервые на экране появилась в ленте "Вам и не снилось...".
Ранее сообщалось, что в возрасте 65 лет ушёл из жизни российский режиссёр Александр Хван, известный по фильмам "Дюба-дюба", "Кармен" и "Умирать легко".