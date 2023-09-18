Умер советский режиссёр-кукольник Михаил Хусид, которому рукоплескал весь мир

В США на 77-м году жизни скончался знаменитый советский режиссёр и драматург-кукольник Михаил Хусид, сообщает EADaily. Причина смерти мастера и дата прощания не называется, но его друзья и коллеги делятся трогательными воспоминаниями о нём в соцсетях.

"Ещё совсем недавно мы разговаривали с ним по видеосвязи во время просмотра и обсуждения спектакля «Фауст». Михаил Александрович увлечённо рассказывал о постановке, делился воспоминаниями и интересовался планами нашего театра. А про своё нездоровье молчал, вместе с нами заново проживал сцены репетиций, говоря об актёрах и куклах и магических возможностях, возникающих между ними", — поделился коллектив Челябинского театра кукол им. В. Вольховского.

Спектакль челябинского театра кукол "Я, Фауст" в постановке Михаила Хусида. Видео © YouTube

Михаил Хусид окончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа в 1977-м. Работал на "Леннаучфильме" режиссером, был режиссером Львовского театра кукол, главным режиссером Курганского театра кукол, главным режиссером Тюменского театра кукол, режиссером Оренбургского театра кукол, Челябинского театра кукол "Лабиринт". Ставил спектакли в театре Лодзи в Польше, в Московском камерном еврейском театре, в передвижном театре кукол при Абхазской государственной филармонии. Среди его знаменитых кукольных спектаклей — "Божественная комедия", "Левша", "Пер Гюнт", "Робинзон Крузо" и множество других. В 1997 году его семья ехала в США, где он занимался еврейскими религиозными образовательными проектами для взрослых, вел занятия, издавал газету.