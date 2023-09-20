Умер художник и создатель Дяди Стёпы Герман Мазурин

Ушёл из жизни художник, иллюстратор и создатель образа Дяди Стёпы Герман Мазурин, который два месяца назад попал в больницу с тяжёлой травмой головы. Ему был 91 год. Об этом сообщает SHOT.

Иллюстрация к стихотворению С. Михалкова "Дядя Стёпа — милиционер". Фото © Белгородский государственный художественный музей

23 июля художник занимался домашними делами в своей квартире на Малой Дмитровке в Москве и неудачно упал, ударившись головой. Мазурина госпитализировали в больницу имени Пирогова, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Медики долго боролись за его жизнь.

Рисунок к повести-сказке Л. Лагина "Старик Хоттабыч". Фото © Белгородский государственный художественный музей

Герман Мазурин известен как иллюстратор детских и юношеских произведений. Он являлся Почётным членом Российской академии художеств и заслуженным художником РСФСР. Самый популярный его персонаж — знаменитый Дядя Стёпа из книги Сергея Михалкова. В общей сложности художник оформил более 300 книг, среди них "Каштанка", "Старик Хоттабыч", "Приключения Тома Сойера", "Слон" и "Аэлита".

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова "Каштанка". Фото © Белгородский государственный художественный музей