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20 сентября, 08:53

Умер художник и создатель Дяди Стёпы Герман Мазурин

<p>Герман Мазурин. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Svklimkin&action=edit&redlink=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Svklimkin</a></p>

Герман Мазурин. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Ушёл из жизни художник, иллюстратор и создатель образа Дяди Стёпы Герман Мазурин, который два месяца назад попал в больницу с тяжёлой травмой головы. Ему был 91 год. Об этом сообщает SHOT.

Иллюстрация к стихотворению С. Михалкова "Дядя Стёпа — милиционер". Фото © Белгородский государственный художественный музей

Иллюстрация к стихотворению С. Михалкова "Дядя Стёпа — милиционер". Фото © Белгородский государственный художественный музей

23 июля художник занимался домашними делами в своей квартире на Малой Дмитровке в Москве и неудачно упал, ударившись головой. Мазурина госпитализировали в больницу имени Пирогова, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Медики долго боролись за его жизнь.

Рисунок к повести-сказке Л. Лагина "Старик Хоттабыч". Фото © Белгородский государственный художественный музей

Рисунок к повести-сказке Л. Лагина "Старик Хоттабыч". Фото © Белгородский государственный художественный музей

Герман Мазурин известен как иллюстратор детских и юношеских произведений. Он являлся Почётным членом Российской академии художеств и заслуженным художником РСФСР. Самый популярный его персонаж — знаменитый Дядя Стёпа из книги Сергея Михалкова. В общей сложности художник оформил более 300 книг, среди них "Каштанка", "Старик Хоттабыч", "Приключения Тома Сойера", "Слон" и "Аэлита".

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова "Каштанка". Фото © Белгородский государственный художественный музей

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова "Каштанка". Фото © Белгородский государственный художественный музей

Ранее сообщалось, что скончалась советская и российская актриса Любовь Майкова, известная по фильмам "Где находится нофелет?" и "Забытая мелодия для флейты".

Отец легендарной "копейки" умер в Москве за день до 86-летия

Отец легендарной "копейки" умер в Москве за день до 86-летия

Татьяна Миссуми
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