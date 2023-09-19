Отец легендарной "копейки" умер в Москве за день до 86-летия

В Москве в возрасте 85 лет умер создатель легендарной "копейки" ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк. До его очередного дня рождения оставался один день. Об этом сообщил Mash.

По информации канала, инженер умер в Москве. Он начинал карьеру с должности технолога ГАЗа и перешёл работать в АвтоВАЗ сразу после запуска компании. Авдесняк был среди тех специалистов, которые работали над созданием советского автомобиля на основе конструкции итальянского Fiat-124. Его детище "копейка" было выпущено тиражом в 4 846 900 единиц.