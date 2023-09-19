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19 сентября, 12:31

Отец легендарной "копейки" умер в Москве за день до 86-летия

В Москве в возрасте 85 лет умер создатель "копейки" Дмитрий Авдесняк

<p>Дмитрий Авдесняк. Фото © <a href="https://vk.com/@samaroblast-dmitrii-yakovlevich-avdesnyak-iz-pokoleniya-otcov-avtovaza" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Правительства Самарской области</a></p>

Дмитрий Авдесняк. Фото © Пресс-служба Правительства Самарской области

В Москве в возрасте 85 лет умер создатель легендарной "копейки" ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк. До его очередного дня рождения оставался один день. Об этом сообщил Mash.

По информации канала, инженер умер в Москве. Он начинал карьеру с должности технолога ГАЗа и перешёл работать в АвтоВАЗ сразу после запуска компании. Авдесняк был среди тех специалистов, которые работали над созданием советского автомобиля на основе конструкции итальянского Fiat-124. Его детище "копейка" было выпущено тиражом в 4 846 900 единиц.

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Юрий Лысенко
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