Установлена причина смерти звезды "Эйфории", актёра Ангуса Клауда
Причиной смерти сыгравшего в "Эйфории" актёра Ангуса Клауда стала передозировка
Актёр Ангус Клауд. Обложка © Getty Images / By Jeff Kravitz
Причиной смерти американского актёра Ангуса Клауда, наиболее известного по роли Феско в телесериале "Эйфория", стала непреднамеренная передозировка запрещёнными препаратами. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.
О том, что актёр мог скончаться от передозировки, ранее сообщала в социальных сетях и его мать. Спустя несколько дней после утраты она призналась, что Ангус не собирался уходить из жизни преднамеренно и, возможно, причина смерти кроется именно в запрещённых веществах.
Согласно данным портала, восходящая звезда кинематографа скончалась от передозировки целым рядом запрещённых веществ. Такая огромная доза препаратов стала для Ангуса смертельной.
Американский актёр Ангус Клауд умер 1 августа. Известно, что в последние годы он страдал депрессией. Киноартист ушёл из жизни в своём доме в Окленде спустя неделю после смерти отца.