Установлена причина смерти звезды "Эйфории", актёра Ангуса Клауда

Причиной смерти американского актёра Ангуса Клауда, наиболее известного по роли Феско в телесериале "Эйфория", стала непреднамеренная передозировка запрещёнными препаратами. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

О том, что актёр мог скончаться от передозировки, ранее сообщала в социальных сетях и его мать. Спустя несколько дней после утраты она призналась, что Ангус не собирался уходить из жизни преднамеренно и, возможно, причина смерти кроется именно в запрещённых веществах.

Согласно данным портала, восходящая звезда кинематографа скончалась от передозировки целым рядом запрещённых веществ. Такая огромная доза препаратов стала для Ангуса смертельной.