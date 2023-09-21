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21 сентября, 19:11

Установлена причина смерти звезды "Эйфории", актёра Ангуса Клауда

Причиной смерти сыгравшего в "Эйфории" актёра Ангуса Клауда стала передозировка

<p>Актёр Ангус Клауд. Обложка © Getty Images / By Jeff Kravitz </p>

Актёр Ангус Клауд. Обложка © Getty Images / By Jeff Kravitz

Причиной смерти американского актёра Ангуса Клауда, наиболее известного по роли Феско в телесериале "Эйфория", стала непреднамеренная передозировка запрещёнными препаратами. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

О том, что актёр мог скончаться от передозировки, ранее сообщала в социальных сетях и его мать. Спустя несколько дней после утраты она призналась, что Ангус не собирался уходить из жизни преднамеренно и, возможно, причина смерти кроется именно в запрещённых веществах.

Согласно данным портала, восходящая звезда кинематографа скончалась от передозировки целым рядом запрещённых веществ. Такая огромная доза препаратов стала для Ангуса смертельной.

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Американский актёр Ангус Клауд умер 1 августа. Известно, что в последние годы он страдал депрессией. Киноартист ушёл из жизни в своём доме в Окленде спустя неделю после смерти отца.

Оксана Попова
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