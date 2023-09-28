В Британии умер Дамблдор

Скончался ирландский и британский актёр Майкл Гэмбон, известный ролью профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года. Об этом пишет британское агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.

"Актёр сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", — говорится в сообщении.

Майкл Гэмбон снимался в картинах "Сонная Лощина", "Король говорит", "Небесный капитан и мир будущего", "Книга Илая", "Омен", "Эмма", "Kingsman: Золотое кольцо". Но во всём мире он известен прежде всего как Альбус Дамблдор: начиная с третьего фильма о юном волшебнике — "Гарри Поттер и узник Азкабана" — Гэмбон исполнял роль директора школы волшебства Хогвартс.