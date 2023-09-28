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28 сентября, 11:43
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В Британии умер Дамблдор

Умер британский актёр Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора

<p> Майкл Гэмбон в образе Дамблдора. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/hollywood/49756/foto/i2/1001930/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Майкл Гэмбон в образе Дамблдора. Обложка © Kino-teatr.ru

Скончался ирландский и британский актёр Майкл Гэмбон, известный ролью профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года. Об этом пишет британское агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.

"Актёр сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", — говорится в сообщении.

Майкл Гэмбон снимался в картинах "Сонная Лощина", "Король говорит", "Небесный капитан и мир будущего", "Книга Илая", "Омен", "Эмма", "Kingsman: Золотое кольцо". Но во всём мире он известен прежде всего как Альбус Дамблдор: начиная с третьего фильма о юном волшебнике — "Гарри Поттер и узник Азкабана" — Гэмбон исполнял роль директора школы волшебства Хогвартс.

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А в 2021 году от ковида умер "голос" Дамблдора в России: на 65-м году жизни скончался легендарный актёр дубляжа Андрей Ярославцев.

Александра Вишнякова
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