Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла от рака на 26-м году жизни
Патриция Янечкова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Patricia_Burda_Janeckova
Ушла из жизни словацкая оперная певица Патриция Янечкова, ей было всего 25 лет. Горькую для поклонников новость сообщила её менеджер Яна Швабова.
Артистка родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье. Вскоре родители решили переехать в Остраву, где и прошла большая часть жизни Патриции. Будущая звезда окончила Академию музыки имени чешского композитора Леоша Яначека, а в 2010 году заняла первое место в чешско-словацком шоу талантов Talentmania. В 2014 году она стала самой юной победительницей Международного конкурса духовной музыки в Риме, а в 2017-м исполнила главную партию в опере Генделя "Ацис и Галатея". Не так давно певица вышла замуж за актёра Властимила Бурду, а в прошлом году сообщила в соцсетях о страшном диагнозе — рак груди.
А ранее стало известно о смерти актёра Майкла Гэмбона, сыгравшего Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.