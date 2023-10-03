Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла от рака на 26-м году жизни

Артистка родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье. Вскоре родители решили переехать в Остраву, где и прошла большая часть жизни Патриции. Будущая звезда окончила Академию музыки имени чешского композитора Леоша Яначека, а в 2010 году заняла первое место в чешско-словацком шоу талантов Talentmania. В 2014 году она стала самой юной победительницей Международного конкурса духовной музыки в Риме, а в 2017-м исполнила главную партию в опере Генделя "Ацис и Галатея". Не так давно певица вышла замуж за актёра Властимила Бурду, а в прошлом году сообщила в соцсетях о страшном диагнозе — рак груди.