Стала известна причина смерти Дамблдора из "Гарри Поттера"
Причиной смерти британского актёра Майкла Гэмбона стали осложнения после пневмонии
Актёр Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора. Обложка © "Гарри Поттер и узник Азкабана", режиссёр — Альфонсо Куарон, сценаристы — Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / kinopoisk.ru
Причиной смерти ирландского и британского актёра Майкла Гэмбона стали осложнения после пневмонии. Об этом сообщает The Independent.
О кончине Гэмбона на 83-м году жизни стало известно сегодня, 28 сентября. Он умер в окружении семьи в больнице.
Майкл Гэмбон снимался в картинах "Сонная Лощина", "Король говорит", "Небесный капитан и мир будущего", "Книга Илая", "Омен", "Эмма", "Kingsman: Золотое кольцо". Но во всём мире он известен прежде всего как Альбус Дамблдор: начиная с третьего фильма о юном волшебнике — "Гарри Поттер и узник Азкабана" — Гэмбон исполнял роль директора школы волшебства Хогвартс.