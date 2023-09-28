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28 сентября, 13:25

Стала известна причина смерти Дамблдора из "Гарри Поттера"

Причиной смерти британского актёра Майкла Гэмбона стали осложнения после пневмонии

<p>Актёр Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора. Обложка © "Гарри Поттер и узник Азкабана", режиссёр — Альфонсо Куарон, сценаристы — Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1640153/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Актёр Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора. Обложка © "Гарри Поттер и узник Азкабана", режиссёр — Альфонсо Куарон, сценаристы — Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / kinopoisk.ru

Причиной смерти ирландского и британского актёра Майкла Гэмбона стали осложнения после пневмонии. Об этом сообщает The Independent.

О кончине Гэмбона на 83-м году жизни стало известно сегодня, 28 сентября. Он умер в окружении семьи в больнице.

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Майкл Гэмбон снимался в картинах "Сонная Лощина", "Король говорит", "Небесный капитан и мир будущего", "Книга Илая", "Омен", "Эмма", "Kingsman: Золотое кольцо". Но во всём мире он известен прежде всего как Альбус Дамблдор: начиная с третьего фильма о юном волшебнике — "Гарри Поттер и узник Азкабана" — Гэмбон исполнял роль директора школы волшебства Хогвартс.

Александра Вишнякова
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