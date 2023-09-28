Стала известна причина смерти Дамблдора из "Гарри Поттера"

Причиной смерти ирландского и британского актёра Майкла Гэмбона стали осложнения после пневмонии. Об этом сообщает The Independent.

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Майкл Гэмбон снимался в картинах "Сонная Лощина", "Король говорит", "Небесный капитан и мир будущего", "Книга Илая", "Омен", "Эмма", "Kingsman: Золотое кольцо". Но во всём мире он известен прежде всего как Альбус Дамблдор: начиная с третьего фильма о юном волшебнике — "Гарри Поттер и узник Азкабана" — Гэмбон исполнял роль директора школы волшебства Хогвартс.