"Останься, ну пожалуйста": Вдова Алексея Янина записала трогательную песню в память о муже

Трек вышел в ночь на 27 сентября. Песней Дарья хотела поддержать супруга, но не успела. Теперь это музыкальное произведение посвящено памяти Алексея. Припев песни звучит так: "По самой тонкой линии. // Ты можешь, мне не кажется! // Я не пущу те лилии. // Останься, ну пожалуйста".