"Останься, ну пожалуйста": Вдова Алексея Янина записала трогательную песню в память о муже
Жена актёра Алексея Янина выпустила песню "Линии" в память об умершем муже
Актёр Алексей Янин с женой Дарьей. Обложка © VK / Daria Yanina
Дарья Янина, супруга скончавшегося актёра Алексея Янина, 27 сентября выпустила песню "Линии", которая посвящена её умершему мужу. Об этом сообщает kp.ru.
Жена умершего актёра Алексея Янина Дарья посвятила ему песню "Линии". Видео YouTube / Velvet Music
Трек вышел в ночь на 27 сентября. Песней Дарья хотела поддержать супруга, но не успела. Теперь это музыкальное произведение посвящено памяти Алексея. Припев песни звучит так: "По самой тонкой линии. // Ты можешь, мне не кажется! // Я не пущу те лилии. // Останься, ну пожалуйста".
Напомним, состояние здоровья актёра, который был парализован с 2015 года, ухудшилось 1 сентября. После судорожного припадка и приступа эпилепсии Янина экстренно госпитализировали. А спустя сутки звезду по ошибке "похоронили". Тогда супруга артиста Дарья стала жертвой мошенников, которые солгали ей о смерти мужа, представившись сотрудниками НИИ скорой помощи Склифосовского. Впрочем, обман быстро раскрылся. На протяжении почти трёх недель после "воскрешения" Янин находился в коме, однако врачи так и не смогли стабилизировать состояние пациента. Актёр умер 19 сентября после 19-дневной комы.