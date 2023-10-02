Звезда комедии "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам скончался от рака

Британский актёр Джейк Абрахам скончался на 57-м году жизни. Смерть настигла исполнителя киноролей в результате онкологического заболевания, написали в Guardian.

На протяжении последних лет жизни артист страдал от рака простаты. До недавнего времени Абрахам и сам не знал об опасном недуге, жалуясь на плохое самочувствие. Как только диагноз был озвучен, актёр начал лечение, но было уже поздно.

"Джейк Абрахам, наиболее известный по роли Дина в фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", умер в возрасте 56 лет", — написали в издании.