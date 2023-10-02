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2 октября, 01:19

Звезда комедии "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам скончался от рака

<p>Джейк Абрахам. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/jakeabraham1/status/704278784946601984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E704278784946601984%7Ctwgr%5E77a7889338e82e52eede320244557e03840ce303%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://nypost.com/2023/10/01/lock-stock-and-two-smoking-barrels-star-jake-abraham-dead-at-56/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jake Abraham</a></p>

Джейк Абрахам. Обложка © X / Jake Abraham

Британский актёр Джейк Абрахам скончался на 57-м году жизни. Смерть настигла исполнителя киноролей в результате онкологического заболевания, написали в Guardian.

На протяжении последних лет жизни артист страдал от рака простаты. До недавнего времени Абрахам и сам не знал об опасном недуге, жалуясь на плохое самочувствие. Как только диагноз был озвучен, актёр начал лечение, но было уже поздно.

"Джейк Абрахам, наиболее известный по роли Дина в фильме Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", умер в возрасте 56 лет", — написали в издании.

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Илья Пушкарев
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