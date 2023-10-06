Умер известный режиссёр дубляжа Вячеслав Максаков

Умер один из самых опытных и востребованных российских режиссёров дубляжа Вячеслав Максаков, передаёт Mash. Мастеру было 76 лет.

В последнее время Вячеслав Максаков болел бронхитом, но предварительная причина смерти — сердечный приступ.

За свою карьеру с его помощью были озвучены легендарные фильмы "Догма", "Кокаин" с Джонни Деппом, "Карты, деньги, два ствола", "Гран Торино", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Евротур", "Фредди против Джейсона", мультик "Полярный экспресс" и сотня других картин. Также Вячеслав Захарович играл в фильмах Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Сибирский цирюльник".