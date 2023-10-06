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6 октября, 13:40

Умер известный режиссёр дубляжа Вячеслав Максаков

Умер один из самых опытных и востребованных российских режиссёров дубляжа Вячеслав Максаков, передаёт Mash. Мастеру было 76 лет.

В последнее время Вячеслав Максаков болел бронхитом, но предварительная причина смерти — сердечный приступ.

За свою карьеру с его помощью были озвучены легендарные фильмы "Догма", "Кокаин" с Джонни Деппом, "Карты, деньги, два ствола", "Гран Торино", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Евротур", "Фредди против Джейсона", мультик "Полярный экспресс" и сотня других картин. Также Вячеслав Захарович играл в фильмах Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Сибирский цирюльник".

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Ранее стало известно о смерти актёра из сериала "Тихий Дон" Сергея Зубенко. Артисту было 62 года, он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни. А в сентябре в возрасте 65 лет ушёл из жизни российский режиссёр Александр Хван, известный по фильмам "Дюба-дюба", "Кармен" и "Умирать легко". Причина смерти режиссёра не раскрывается, однако известно, что он страдал хронической обструктивной болезнью лёгких, вызванной многолетним курением.

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Кinopoisk.ru

Марина Калегина
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