В Голливуде спустя 118 дней закончилась забастовка актёров
Гильдия актёров США завершает забастовку, продолжавшуюся более трёх месяцев
Актёрская забастовка в Голливуде, длившаяся 118 дней, закончена. Как сообщает пресс-служба американской федерации актёров телевидения и радио (SAG-AFTRA), с четверга, 9 ноября, все места пикетирования закрываются.
"Мы с радостью и гордостью сообщаем, что сегодня наш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). С 00:01 (08:01 мск) 9 ноября наша забастовка официально приостанавливается", — говорится в сообщении, опубликованном на странице SAG-AFTRA в соцсети X (бывший Twitter).
Соглашение актёров с AMPTP оценили более чем в 1 миллиард долларов. В частности, в нём говорится о повышении минимальных зарплат, защите членов от угрозы искусственного интеллекта (ИИ), а также бонусах за участие в потоковом вещании.
Напомним, голливудские актёры объявили забастовку 14 июля. Из-за неё в США прекратились съёмки многих фильмов и сериалов. Организация, в которой состоят 160 тысяч артистов, не смогла договориться с продюсерами. Актёры требовали от компаний повышения зарплаты и улучшения условий труда на фоне засилья стриминговых сервисов, а также ограничений на использование ИИ в кинопроизводстве. А менеджеры студий в свою очередь утверждали, что требования бастующих невыполнимы.
ТАСС / ZUMA Press Wire