В Голливуде спустя 118 дней закончилась забастовка актёров

Актёрская забастовка в Голливуде, длившаяся 118 дней, закончена. Как сообщает пресс-служба американской федерации актёров телевидения и радио (SAG-AFTRA), с четверга, 9 ноября, все места пикетирования закрываются.

"Мы с радостью и гордостью сообщаем, что сегодня наш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). С 00:01 (08:01 мск) 9 ноября наша забастовка официально приостанавливается", — говорится в сообщении, опубликованном на странице SAG-AFTRA в соцсети X (бывший Twitter).

Соглашение актёров с AMPTP оценили более чем в 1 миллиард долларов. В частности, в нём говорится о повышении минимальных зарплат, защите членов от угрозы искусственного интеллекта (ИИ), а также бонусах за участие в потоковом вещании.