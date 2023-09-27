В США завершается забастовка сценаристов, длившаяся почти полгода

Гильдия сценаристов Америки 27 сентября заканчивает продолжавшуюся 148 дней забастовку. Заявление об этом опубликовано в аккаунте организации в соцсети X (Twitter).

Было достигнуто предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США. Решение в его поддержку в гильдии приняли единогласно, однако детали договорённостей не озвучиваются. В целом сделка должна улучшить финансовое положение сценаристов – членов профсоюза и защитить их в каждом секторе индустрии.