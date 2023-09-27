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27 сентября, 01:43

В США завершается забастовка сценаристов, длившаяся почти полгода

Гильдия сценаристов США завершает забастовку, продолжавшуюся почти пять месяцев

<p>Демонстранты у студии Paramount Pictures. Обложка © AP / TASS / Jae C. Hong</p>

Демонстранты у студии Paramount Pictures. Обложка © AP / TASS / Jae C. Hong

Гильдия сценаристов Америки 27 сентября заканчивает продолжавшуюся 148 дней забастовку. Заявление об этом опубликовано в аккаунте организации в соцсети X (Twitter).

Было достигнуто предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США. Решение в его поддержку в гильдии приняли единогласно, однако детали договорённостей не озвучиваются. В целом сделка должна улучшить финансовое положение сценаристов – членов профсоюза и защитить их в каждом секторе индустрии.

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Как сообщал Лайф, Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения США начали забастовку, поскольку не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Студия Marvel приостановила съёмки фильма "Дэдпул-3" из-за забастовки. По этой же причине перенесли 75-ю церемонию вручения премии "Эмми".

Лариса Сафронова
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