Warner Bros. перенесла премьеру второй части "Дюны" из-за забастовки в Голливуде
Из-за забастовок актёров и сценаристов в США премьеру фильма "Дюна: часть вторая" перенесли с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года. Такое решение приняла компания Warner Bros. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что в связи с забастовкой актёры новой кинокартины не смогут её продвигать. Также известно, что кроме сиквела "Дюны" перенесён выход фильма "Годзилла и Конг: новая империя" — с 14 марта на 12 апреля 2024 года.
Как сообщал Лайф, Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения США начали забастовку, поскольку не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Студия Marvel приостановила съёмки фильма "Дэдпул-3" из-за забастовки. По этой же причине перенесли 75-ю церемонию вручения премии "Эмми".