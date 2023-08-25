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25 августа, 05:29

Warner Bros. перенесла премьеру второй части "Дюны" из-за забастовки в Голливуде

Из-за забастовок актёров и сценаристов в США премьеру фильма "Дюна: часть вторая" перенесли с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года. Такое решение приняла компания Warner Bros. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в связи с забастовкой актёры новой кинокартины не смогут её продвигать. Также известно, что кроме сиквела "Дюны" перенесён выход фильма "Годзилла и Конг: новая империя" — с 14 марта на 12 апреля 2024 года.

Брэд Питт поддержал забастовку актёров, остановив съёмки своего фильма в Британии

Брэд Питт поддержал забастовку актёров, остановив съёмки своего фильма в Британии

Как сообщал Лайф, Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения США начали забастовку, поскольку не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Студия Marvel приостановила съёмки фильма "Дэдпул-3" из-за забастовки. По этой же причине перенесли 75-ю церемонию вручения премии "Эмми".

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Kinipoisk.ru

Илья Суриков
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