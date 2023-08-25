Warner Bros. перенесла премьеру второй части "Дюны" из-за забастовки в Голливуде

Из-за забастовок актёров и сценаристов в США премьеру фильма "Дюна: часть вторая" перенесли с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года. Такое решение приняла компания Warner Bros. Об этом сообщает Reuters .

Уточняется, что в связи с забастовкой актёры новой кинокартины не смогут её продвигать. Также известно, что кроме сиквела "Дюны" перенесён выход фильма "Годзилла и Конг: новая империя" — с 14 марта на 12 апреля 2024 года.