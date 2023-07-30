Брэд Питт поддержал забастовку актёров, остановив съёмки своего фильма в Британии
Брэд Питт приостановил съёмки фильма "Апогей" в Британии из-за забастовки
Американский актёр и продюсер Брэд Питт в знак солидарности с забастовкой, которую объявили его голливудские коллеги, приостановил в Великобритании съёмки фильма "Апогей" о "Формуле-1". Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
"Производство в настоящее время приостановлено, поскольку Питт очень сильно поддерживает своих коллег по актёрскому союзу", — говорится в сообщении.
Указывается, что сам фильм "Апогей" расскажет историю о гонщике, выступавшем в 1990-х годах. Главный герой будет бок о бок участвовать с новичком в соревнованиях за команду, которая занимает последние места в турнирной таблице.
Напомним, Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения США начали забастовку, так как не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. В ней принимают участие сотрудники крупнейших кинокомпаний. И из-за забастовки уже приостановили съёмки "Дэдпула 3".
Getty Images / Dan Mullan