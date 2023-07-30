Брэд Питт поддержал забастовку актёров, остановив съёмки своего фильма в Британии

Американский актёр и продюсер Брэд Питт в знак солидарности с забастовкой, которую объявили его голливудские коллеги, приостановил в Великобритании съёмки фильма "Апогей" о "Формуле-1". Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

"Производство в настоящее время приостановлено, поскольку Питт очень сильно поддерживает своих коллег по актёрскому союзу", — говорится в сообщении.

Указывается, что сам фильм "Апогей" расскажет историю о гонщике, выступавшем в 1990-х годах. Главный герой будет бок о бок участвовать с новичком в соревнованиях за команду, которая занимает последние места в турнирной таблице.