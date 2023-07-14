"Дэдпул 3" стал первым крупным проектом, пострадавшим от забастовки актёров
Deadline: Съёмки "Дэдпула 3" приостановили из-за забастовки актёров
Студия Marvel приостановила съёмки фильма "Дэдпул 3" из-за забастовки Американской актёрской гильдии SAG-AFTRA. Об этом пишет Deadline.
На данный момент неизвестно, когда авторы возобновят работу над кинокомиксом. Триквел стал первым крупным проектом, пострадавшим от протестов актёров. Планировалось, что "Дэдпул 3" появится на экранах в мае 2024 года. Кроме Дэдпула и Росомахи, в кинокартине можно будет увидеть Сверхзвуковую Боеголовку, слепую Эл, жену Дэдпула Ванессу, Юкино и Допиндера.
Напомним, гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения США начали забастовку, так как не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. В ней принимают участие сотрудники крупнейших кинокомпаний.
Twitter / Deadpool Movie