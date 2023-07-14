"Дэдпул 3" стал первым крупным проектом, пострадавшим от забастовки актёров

На данный момент неизвестно, когда авторы возобновят работу над кинокомиксом. Триквел стал первым крупным проектом, пострадавшим от протестов актёров. Планировалось, что "Дэдпул 3" появится на экранах в мае 2024 года. Кроме Дэдпула и Росомахи, в кинокартине можно будет увидеть Сверхзвуковую Боеголовку, слепую Эл, жену Дэдпула Ванессу, Юкино и Допиндера.