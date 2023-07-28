Церемонию вручения "Эмми" перенесли впервые с 2001 года

В США перенесли 75-ю церемонию вручения премии "Эмми", запланированную на 18 сентября 2023 года. Причина — забастовка Гильдии киноактёров. Об этом пишет газета Variety со ссылкой на источник.

"Как и вся индустрия, мы надеемся, что в текущих переговорах гильдии справедливое и своевременное решение будет найдено для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнёрами из Fox и сообщим, если появится новая информация", — уточнили организаторы премии.

Премию перенесли впервые с 2001 года, когда организаторы пошли на такой шаг в связи с событиями 11 сентября и началом военных действий в Афганистане.