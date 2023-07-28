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28 июля, 13:29

Церемонию вручения "Эмми" перенесли впервые с 2001 года

Variety: В США перенесли церемонию вручения "Эмми" из-за забастовки актёров

В США перенесли 75-ю церемонию вручения премии "Эмми", запланированную на 18 сентября 2023 года. Причина — забастовка Гильдии киноактёров. Об этом пишет газета Variety со ссылкой на источник.

"Как и вся индустрия, мы надеемся, что в текущих переговорах гильдии справедливое и своевременное решение будет найдено для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнёрами из Fox и сообщим, если появится новая информация", — уточнили организаторы премии.

Премию перенесли впервые с 2001 года, когда организаторы пошли на такой шаг в связи с событиями 11 сентября и началом военных действий в Афганистане.

"Эмми" — главная американская премия в области телевидения, ежегодно вручаемая Американской телевизионной академией. Она считается эквивалентом "Оскара" (кинематограф), "Грэмми" (музыка) и "Тони" (театр).

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Напомним, спустя пару дней после объявления номинаций на премию "Эмми" Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения США (SAG-AFTRA) начала забастовку. Это произошло из-за того, что она не смогла найти компромисс с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) в вопросе улучшения условий труда.

Обложка ©

ТАСС / AP / Invision / Richard Shotwell

Николь Вербер
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