Церемонию вручения "Эмми" перенесли впервые с 2001 года
Variety: В США перенесли церемонию вручения "Эмми" из-за забастовки актёров
В США перенесли 75-ю церемонию вручения премии "Эмми", запланированную на 18 сентября 2023 года. Причина — забастовка Гильдии киноактёров. Об этом пишет газета Variety со ссылкой на источник.
"Как и вся индустрия, мы надеемся, что в текущих переговорах гильдии справедливое и своевременное решение будет найдено для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнёрами из Fox и сообщим, если появится новая информация", — уточнили организаторы премии.
Премию перенесли впервые с 2001 года, когда организаторы пошли на такой шаг в связи с событиями 11 сентября и началом военных действий в Афганистане.
"Эмми" — главная американская премия в области телевидения, ежегодно вручаемая Американской телевизионной академией. Она считается эквивалентом "Оскара" (кинематограф), "Грэмми" (музыка) и "Тони" (театр).
Напомним, спустя пару дней после объявления номинаций на премию "Эмми" Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения США (SAG-AFTRA) начала забастовку. Это произошло из-за того, что она не смогла найти компромисс с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) в вопросе улучшения условий труда.
ТАСС / AP / Invision / Richard Shotwell