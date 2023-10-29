5 турецких сериалов про любовь, которые обязательно нужно посмотреть

Турецкие сериалы захватили мир. Что говорить, мы тоже не остались в стороне. Верите или нет, турки в этом плане просто гениальны. Они моментально снимают и выпускают сериалы, да так, что люди по всему миру забывают о реальной жизни и погружаются в сюжет, наблюдая за невероятными историями и безумной страстью. Держите подборку самых лучших турецких сериалов про любовь, в числе которых топовая новинка 2023 года.

1. Турецкий сериал "Если сильно полюбишь" (2023 год)

Турецкий сериал "Если сильно полюбишь" входит в топ лучших историй о любви, от которых невозможно оторваться. Фото © "Если сильно полюбишь", режиссёры Али Билгин, Бесте Султан Касапогуллары, Али Балджи, сценаристы Ahmet Ruhan Arca, Джейда Асар и др. / Kinopoisk.ru

Если душа этим осенним днём тяготеет к страстным сценам — посмотрите свеженький турецкий сериал "Если сильно полюбишь". Это новинка 2023 года, которую российские зрители смогли впервые увидеть совсем недавно — 7 августа. Главный герой в исполнении популярного актёра Керема Бюрсина, известного по рейтинговому сериалу "Постучись в мою дверь", — весомая причина, чтобы глянуть пару серий.

История там такая: Атеш долго жил за пределами родины, но, узнав о смерти отца, вернулся в Стамбул. В наследство парень получил два сюрприза: руководящую должность в крупной фирме и попечительство над детьми отца от второго брака. Проблем богатому наследнику добавила юная аферистка Лейла, которая грезит отыскать родителей. Она устраивается няней в дом Атеша, и с этого момента начинается их непростая, но романтическая история. А какая? Скорее смотрите один из лучших турецких сериалов — "Если сильно полюбишь"!

2. Турецкий сериал "Любовь не понимает слов" (2016 год)

Турецкий сериал "Любовь не понимает слов" — одна из лучших картин о романтических отношениях, по которой сходит с ума весь мир. Фото © "Любовь не понимает слов", режиссёры Бахадыр Индже, Бесте Султан Касапогуллары, сценаристы Аксель Бонфиль, Айлин Эрен / Kinopoisk.ru

Ещё один потрясающий турецкий сериал — "Любовь не понимает слов". Это на первый взгляд стандартная история о Золушке. Она — добрая и бедная, он — загадочный и богатый. Однако многим зрителям пришлись по вкусу восточные страсти, актёрский состав и потрясающие виды Стамбула.

Да и неудивительно, сюжет у этого турецкого сериала на высшем уровне! Хаят — обычная девушка из небогатой семьи, она только что получила специальность и вместе с друзьями остаётся в Стамбуле искать работу. Мурат — бизнесмен и наследник владельцев текстильной корпорации. Пути героев пересекаются, когда Хаят устраивается на работу к Мурату. Сами понимаете, что дальше вас ждут увлекательные шуры-муры. Куда без них?

А после для главных и второстепенных героев наступает тяжёлый период, вы будете страдать вместе с ними и в то же время понимать, почему картина входит в топ лучших турецких сериалов про любовь. Развязка и финал определённо стоят того!

Кстати, исполнительница главной роли Ханде Эрчел через пару лет после фильма "Любовь не понимает слов" сыграет почти аналогичную роль в не менее завораживающем турецком сериале "Постучись в мою дверь", о котором мы вам и расскажем дальше.

3. Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" (2020 год)

Сериал турецкого производства "Постучись в мою дверь" покорил сердца зрителей в 2020 году. Фото © "Постучись в мою дверь", режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар и др., сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак и др. / Kinopoisk.ru

Сериал "Постучись в мою дверь" стал мегахитом турецкого кинопроизводства, который побил все рекорды. Старая красивая сказка, пересказанная на новый лад, о большой любви, возникшей между богатым принцем и бедной простушкой. Актёры играли так правдоподобно, что телезрители начали им приписывать романтические отношения уже после выхода первой серии.

Начинается история очень даже стандартно, но развивается неожиданно. Эда работает цветочницей, но мечтает стать ландшафтным дизайнером. Закончить образование ей мешает внезапно сокращённая стипендия. Когда девушка пытается решить вопрос с получением гранта, она сталкивается с молодым предпринимателем Серканом Болатом. Дерзкий парень ставит перед Эдой условие: чтобы получить финансирование, ей нужно стать его невестой на два месяца. Согласится ли она?

4. Турецкий сериал "Чёрная любовь" (2015 год)

Турецкий сериал "Чёрная любовь" входит в топ лучших историй о любви, от которых невозможно оторваться. Фото © "Чёрная любовь", режиссёры Хилал Сарал, Экин Пандир, сценаристы Аныл Эке, Бурджу Гёргюн Топташ / Kinopoisk.ru

Популярный турецкий сериал "Чёрная любовь". Он стал хитом и одной из самых животрепещущих драм последнего столетия. Жизненный сюжет, воссозданный на экранах умелыми актёрами, не только цепляет за живое, но и заставляет прочувствовать все эмоции главных героев.

Здесь мы видим непривычную картину-перевёртыш. Кемаль, простой парень, работающий на шахте, влюбляется в богатую девушку по имени Нихан, которая отвечает ему взаимностью. Но по воле судьбы им приходится расстаться. Спустя много лет они вновь сталкиваются и понимают, что до сих пор любят друг друга. Ситуацию осложняет тот факт, что каждый из них в браке, а обиды прошлого всё ещё живут в их душах. Премию "Эмми" за лучшую теленовеллу года просто так не дают. Рекомендуем смотреть этот турецкий сериал!

5. Турецкий сериал "Запах клубники" (2015 год)

Турецкий сериал "Запах клубники" — один из лучших сюжетов о романтических отношениях. По этой картине сходит с ума весь мир. Фото © "Запах клубники", режиссёр Филиз Гюльмез Пакман, сценаристы Бану Зенгин Так, Аслы Зенгин / Kinopoisk.ru

Небольшое количество серий и летнее настроение — "Запах клубники" может стать отличным стартом, если вы ещё не смотрели лучшие короткие турецкие сериалы про любовь. Он состоит всего из 23 эпизодов. Эта история покоряет своей лёгкостью, наивностью и добротой.

Мы заметили, что в лучших турецких сериалах любовь всегда вынуждена идти против судьбы. Начинается всё с того, что судьба сводит двух людей: богатого и избалованного Бурака и скромную девушку Аслы из деревни. Кто бы мог подумать, что они сойдутся? Сошлись ведь! Так неожиданно и приятно… Аэропорт, отель, а потом выясняется, что даже живут они рядом, а мама Аслы — служанка в доме Бурака. Ну а дальше смотрите сами!

Кстати, представляете, актёры, сыгравшие Аслы и Бурака, начали встречаться в реальной жизни. Да-да, Демет Оздемир и Юсуф Чим были вместе около года. Турецкий сериал "Запах клубники" от этого факта становится ещё интереснее, ведь речь идёт о реальных чувствах.