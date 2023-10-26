Россиян призвали отказаться от пиратского контента ради отечественных видеоигр и сериалов

Если россияне продолжат поддерживать пиратский контент в Интернете, то сфера отечественных фильмов, сериалов или видеоигр не сможет развиваться. Таким мнением поделился начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на конференции "Цифровые международные отношения – 2023".

"Согласно опросам общественного мнения, 83% россиян согласны с тезисом, что если в Интернете можно что-то найти бесплатно, то зачем платить. Это вопрос правовой культуры", — цитирует его портал РАПСИ.

Новиков объяснил, что всё дело в экономической составляющей, так как производители теряют прибыль в случае пиратского распространения своей видеопродукции в Сети. По его словам, общество не должно одобрять подобные незаконные способы, для этого и нужно повышать уровень правовой культуры в России.