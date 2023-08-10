Эксперт предположил, как долго в России будут в ходу пиратские копии фильмов

Практика проката пиратских фильмов в России сохранится ещё минимум на два года. Отечественные кинотеатры пытаются таким образом перекрыть убытки, которые несли во время карантина. Об этом заявил член совета МРО "Деловая Россия", председатель Комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Георгий Житков.

"Могу предположить, что такая практика, как прокат "серого" контента, сохранится в ближайшие два года минимум", — сказал он в беседе с РИАМО.

По его словам, западные кинокомпании даже устраивает такой расклад. Он считает, что они надеются вернуться на российский рынок. Житков добавил, что пока государство жёстко не контролирует такие кинопоказы, поскольку понимает важность этого "идеологического актива".

Эксперт рассказал, что в России даже крупные сети показывают пиратские копии фильмов. Это делается в виде предпоказа, субаренды и другими методами. В то же время сети кинотеатров нередко подключаются для продвижения российских фильмов.