В России не покажут "Барби" и "Оппенгеймера" из-за несоответствия традиционным ценностям

"Барби" и "Оппенгеймер" не соответствуют российским традиционным ценностям, следует из ответа замглавы Минкульта РФ Андрея Малышева вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, предложившему ввести механизм принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран, в том числе вышеуказанных. Копия документа есть в распоряжении Лайфа.

"Полагаем, что предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным Главой государства [Владимиром Путиным], по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — заявили он.

Чиновник добавил, что и без внедрения вышеназванной инициативы российский кинопрокат "насыщен качественными отечественными премьерами", в частности, речь идёт о "Чебурашке", "Вызове" и "Свидетеле", а осенью, подчеркнул он, ожидается выход "Повелителя ветра" — картины о кругосветном путешествии Фёдора Конюхова на воздушном шаре.

Кроме того, указал Малышев, введение подобного механизма не поддерживают в Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Там напомнили, что принудительное лицензирование противоречит российскому законодательству, а увеличение доли российских фильмов способствует донесению до зрителя национальных морально- этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи.

А представители индустрии отмечают положительный эффект сокращения в прокате числа голливудских фильмов, так как это стимулирует отечественную отрасль и её развитие.

Кроме того, свою позицию изложили и в Минюсте. Там указали, что инициатива парламентария "ограничивает действие исключительного права правообладателя", что может произойти только на основании Федерального закона и исключительно в мере, необходимой "в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".