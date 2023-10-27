Невозможно поверить, что этот киноляп из "Служебного романа" никто не замечал 46 лет

"Служебный роман", культовая советская комедия 1977 года, которую смотрели более 58 млн зрителей, до сих пор вызывает улыбку и ностальгию у многих из нас. В центре сюжета — романтические искания сотрудников "статистического учреждения", в том числе робкого холостяка, сыгранного Андреем Мягковым, и его строгой начальницы, которую воплотила в жизнь Алиса Фрейндлих.

Найден киноляп в советском фильме "Служебный роман". Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Но наша героиня сегодня — это Верочка, секретарша и главная модница "офиса", которую неотразимо сыграла Лия Ахеджакова. В одном из ключевых моментов, когда Верочка учит Калугину быть более женственной, на её ногтях блестит ярко-красный маникюр.

Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Однако, когда Комиссия по инвентаризации врывается в кабинет и дамам приходится покинуть помещение, происходит удивительное. В следующей сцене ярко-красного маникюра на руках Верочки вдруг нет!

Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru