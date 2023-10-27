Невозможно поверить, что этот киноляп из "Служебного романа" никто не замечал 46 лет
Вы когда-нибудь обращали внимание на любопытные ошибки в любимых фильмах? Одна из них скрыта в культовом "Служебном романе", и она связана с Верочкой. Что именно с ней не так? Давайте разберёмся!
"Служебный роман", культовая советская комедия 1977 года, которую смотрели более 58 млн зрителей, до сих пор вызывает улыбку и ностальгию у многих из нас. В центре сюжета — романтические искания сотрудников "статистического учреждения", в том числе робкого холостяка, сыгранного Андреем Мягковым, и его строгой начальницы, которую воплотила в жизнь Алиса Фрейндлих.
Найден киноляп в советском фильме "Служебный роман". Фото © "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
Но наша героиня сегодня — это Верочка, секретарша и главная модница "офиса", которую неотразимо сыграла Лия Ахеджакова. В одном из ключевых моментов, когда Верочка учит Калугину быть более женственной, на её ногтях блестит ярко-красный маникюр.
Однако, когда Комиссия по инвентаризации врывается в кабинет и дамам приходится покинуть помещение, происходит удивительное. В следующей сцене ярко-красного маникюра на руках Верочки вдруг нет!
В данном случае маникюр — это смешной киноляп, который, несмотря на свою очевидность, никак не уменьшает нашей любви к этому замечательному фильму. Если вы хотите самостоятельно увидеть этот момент, пересмотрите первую серию. Он начинается через один час 12 минут с начала картины.
Кстати, это не первый киноляп в советских фильмах, который можно заметить, только если пересмотреть картины спустя годы. В прошлый раз ошибку режиссёра нашли в "Покровских воротах", а до этого в фильме Гайдая "Спортлото-82". Даже в знаменитом "Брате" зрители нашли пять киноляпов, которые не замечали до этого 25 лет.
"Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru