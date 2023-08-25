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25 августа, 16:30

Какие психологические проблемы были у героев фильма "Служебный роман"

Какие травмы и психологические особенности имели главные герои культовой картины Людмила Прокофьевна Калугина и Анатолий Ефремович Новосельцев? После того как вы об этом узнаете, комедия для вас перестанет быть такой смешной.

Сюжет культового фильма "Служебный роман" с точки зрения психологии можно описать несколькими словами: слабохарактерный невротик встречает женщину с психологической травмой. Однако интересно подробнее узнать о том, что за люди такие, эти главные герои картины — Анатолий Новосельцев и Людмила Калугина? Давайте разберёмся!

Что за человек такой Людмила Калугина

Какими психологическими травмами обладают герои любимого многими советского фильма "Служебный роман". Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Какими психологическими травмами обладают герои любимого многими советского фильма "Служебный роман". Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Начальница управления Людмила Прокофьевна Калугина в своей профессиональной деятельности очень требовательна и принципиальна, она не умеет идти на компромиссы, когда речь идёт об отчётах и балансах, её недолюбливают в коллективе и называют мымрой. Людмилу, на первый взгляд, можно охарактеризовать несколькими словами: холодная и бесчувственная руководительница, одинокая трудоголичка, склонная к тревожности и перфекционизму.

Тщательно организованное рабочее пространство героини и строгое поведение свидетельствуют об одержимости контролем. Но глубоко внутри у женщины есть скрытая уязвимость, которую она избегает признавать. Такое поведение Людмилы Прокофьевны — это всего лишь защитный механизм, оберегающий от чрезмерных эмоций, от которых она всеми силами пытается отгородиться. Её холод и бесчувственность в общении подобны крепости, охраняющей сокровищницу эмоций, которую женщина не хочет никому демонстрировать.

Главная героиня фильма "Служебный роман" Людмила Калугина сначала кажется зрителю холодной и одинокой трудоголичкой, склонной к тревожности и перфекционизму. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Главная героиня фильма "Служебный роман" Людмила Калугина сначала кажется зрителю холодной и одинокой трудоголичкой, склонной к тревожности и перфекционизму. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Можно предположить, что родители Калугиной были эмоционально недоступны для неё в детстве. Вероятно и то, что Люда росла без отца рядом со слабой матерью, которая нуждалась в опоре и защите, — именно этой опорой и защитой с ранних лет она и была как для себя, так и для своей матери. На фоне детских травм, подкреплённых жизненным опытом, у Калугиной сложились ограничивающие убеждения: "рядом с мужчиной небезопасно", "мужчины — предатели", "мужчинам нельзя доверять", — такие мысли позволили героине стать сильной и независимой, в случае опасности способной "уничтожить", как, по её словам, она поступила с подругами.

Вероятнее всего, Новосельцев ей приглянулся именно потому что он не представляет для неё опасности. Анатолий — человек с моральными принципами, добрый, честный, "мухи не обидит", — рядом с ним Людмила находится в безопасности, но не из-за силы мужчины, а из-за его слабости. Более того, Новосельцев прекрасный терпила, который сможет вынести вспыльчивый сильный характер Калугиной.

Главная героиня фильма "Служебный роман" Людмила Калугина во второй части картины превращается в заботливую, эмоциональную и женственную даму. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Главная героиня фильма "Служебный роман" Людмила Калугина во второй части картины превращается в заботливую, эмоциональную и женственную даму. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Слова Анатолия о том, что она сухая, чёрствая и бессердечная, цепляют женщину до глубины души и становятся первым стимулом, пробуждающим её женские качества. В Людмиле Прокофьевне появляются женственность, заботливость, эмоциональность, она перестаёт быть Железной леди, что и раньше. В общении с Новосельцевым героиня долгое время его отвергает, но на самом деле у неё заметна глубокая потребность во внимании и в том, чтобы быть любимой. С ним на ужине Людмила становится нежной, трогательной, смущённой — это и есть её основополагающие глубинные чувства, которые она не позволяла себе проявлять. В повседневном общении женщина также перестаёт быть язвительной и невнимательной: эта грубость была всего лишь защитной маской, образовавшейся после прежних травмирующих жизненных ситуаций.

Анатолий Новосельцев — разбор характера героя

"Служебный роман" — какими особенностями психики отличались главные герои? Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

"Служебный роман" — какими особенностями психики отличались главные герои? Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Главный персонаж, Анатолий, в начале фильма показывается нам человеком слабохарактерным, нерешительным, мало на что способным. Это типичный статистик-интроверт. Характер Новосельцева демонстрирует классический случай социальной тревожности. Его неуверенность в себе и низкая самооценка также очевидны, как и то, что у мужчины плохое зрение. Он тщательно просчитывает каждый шаг, обдумывая возможную неловкость своих действий.

Этот застенчивый неудачник не испытывает любви к тому, чем занимается, но может себя заставить это делать, потому что надо. Новосельцев является воплощением замкнутого офисного работника. Застенчивость мужчины мешает не только его карьере, но и личной жизни. Жизнь героя не устроена: его бросила жена и он в одиночку воспитывает двоих сыновей. И сейчас-то женщина, которая так поступает, — нонсенс, а что это такое в советское время? Вы представляете, насколько он ей надоел, что дама даже детей бросила и ушла от него?

К тому же в этом герое можно заметить не слишком благородного человека и проблемы с алкоголем. Давайте будем честными: мы прекрасно знаем, как в женских коллективах относятся к мужчинам: их, как правило, всё время продвигают. А Новосельцев, даже находясь в "малиннике", не может продвинуться по служебной лестнице. Почему? Потому что он же был на самом деле бездарен, и Калугина говорит об этом напрямую, критикуя его отчёт.

Главный герой фильма "Служебный роман" Анатолий Новосельцев сначала кажется зрителю слабохарактерный, робким и нерешительным человеком. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Главный герой фильма "Служебный роман" Анатолий Новосельцев сначала кажется зрителю слабохарактерный, робким и нерешительным человеком. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Поведение Новосельцева наталкивает на мысль, что в детстве он, вероятно, рос без отца или тот присутствовал в его жизни формально, поэтому необходимость в сильной фигуре рядом обусловлена детской травмой — потребностью в папе и его защите. Мать Анатолия, скорее всего, была сильной женщиной с ярким мужским характером. Доминировала и подавляла сына, неосознанно "закрывала" свои травмы, связанные с несложившимися отношениями с мужчинами. Калугина является прототипом матери Новосельцева. А также, занимая руководящую должность и имея прекрасную репутацию руководителя, выполняет защитную функцию того самого отца. Неудивительно, что Людмила привлекла внимание Анатолия.

Этот персонаж, ко всему прочему, плохо ведёт семейный бюджет — живёт от получки до получки и просит в долг у своей подруги Ольги, боится попросить начальство попробовать себя в более высокой должности. Кроме, того, герой нелестно отзывается о своих коллегах и начальнице, называя ее мымрой. Однако позже он раскрывается нам с других сторон.

В квартире Самохвалова Новосельцев пытается завести разговор с Калугиной и понравиться ей. Он выглядит неуклюжим и неловким, но продолжает попытки. Нужно заметить, что такое упорство не вписывается в образ слабохарактерного человека, которым он мог показаться раньше. Но, раскрепостившись, этот герой начинает восприниматься уже как мелкий тиран и абьюзер. Вспомните сцену, когда главная героиня рассказывает, что была с другом в каком-то грузинском ресторане: Новосельцев не верит Калугиной и пытается "допросить" её, всем своим поведением давая понять — "да кому ты нужна, кто тебя мог куда пригласить".

Главный герой фильма "Служебный роман" Анатолий Новосельцев позже становится напористым, мужественным и даже агрессивным человеком, склонным к абьюзу. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Главный герой фильма "Служебный роман" Анатолий Новосельцев позже становится напористым, мужественным и даже агрессивным человеком, склонным к абьюзу. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Новосельцев становится очень напорист, даже агрессивен, что, очевидно, совсем не соответствует его привычному образу. Такое поведение очень удивляет Людмилу Прокофьевну, даже шокирует, ведь она тоже думала о нём, как о ничем не примечательном, безынициативным и в целом "никаком". В этом общении Анатолий далеко не такой мягкий, как нам показывается раньше. В нём нарастают мужественность, напористость, целеустремлённость. И дальше по сюжету мы тоже можем увидеть, как герой меняется рядом с Людмилой Прокофьевной: становится более маскулинным, решительным, смелым, инициативным. Можно предположить, что Анатолий всю жизнь подавлял в себе агрессию и мужественность, чтобы не получить пощёчины от условной властной матери. Но в один момент герой понял, что "проявление характера", возможно, не нравится только его родительнице, а не всем женщинам. Выпустив демона из своего робкого тела, мужчина обрёл свободу рядом с дамой, которой не хватало рядом такого человека, как Анатолий.

Какими психологическими проблемами страдали главные герои фильма "Москва слезам не верит"?

Какими психологическими проблемами страдали главные герои фильма "Москва слезам не верит"?

Обложка ©

"Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Виктория Дитрих
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