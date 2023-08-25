Какие психологические проблемы были у героев фильма "Служебный роман"

Сюжет культового фильма "Служебный роман" с точки зрения психологии можно описать несколькими словами: слабохарактерный невротик встречает женщину с психологической травмой. Однако интересно подробнее узнать о том, что за люди такие, эти главные герои картины — Анатолий Новосельцев и Людмила Калугина? Давайте разберёмся!

Что за человек такой Людмила Калугина

Какими психологическими травмами обладают герои любимого многими советского фильма "Служебный роман". Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Начальница управления Людмила Прокофьевна Калугина в своей профессиональной деятельности очень требовательна и принципиальна, она не умеет идти на компромиссы, когда речь идёт об отчётах и балансах, её недолюбливают в коллективе и называют мымрой. Людмилу, на первый взгляд, можно охарактеризовать несколькими словами: холодная и бесчувственная руководительница, одинокая трудоголичка, склонная к тревожности и перфекционизму.

Тщательно организованное рабочее пространство героини и строгое поведение свидетельствуют об одержимости контролем. Но глубоко внутри у женщины есть скрытая уязвимость, которую она избегает признавать. Такое поведение Людмилы Прокофьевны — это всего лишь защитный механизм, оберегающий от чрезмерных эмоций, от которых она всеми силами пытается отгородиться. Её холод и бесчувственность в общении подобны крепости, охраняющей сокровищницу эмоций, которую женщина не хочет никому демонстрировать.

Главная героиня фильма "Служебный роман" Людмила Калугина сначала кажется зрителю холодной и одинокой трудоголичкой, склонной к тревожности и перфекционизму. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Можно предположить, что родители Калугиной были эмоционально недоступны для неё в детстве. Вероятно и то, что Люда росла без отца рядом со слабой матерью, которая нуждалась в опоре и защите, — именно этой опорой и защитой с ранних лет она и была как для себя, так и для своей матери. На фоне детских травм, подкреплённых жизненным опытом, у Калугиной сложились ограничивающие убеждения: "рядом с мужчиной небезопасно", "мужчины — предатели", "мужчинам нельзя доверять", — такие мысли позволили героине стать сильной и независимой, в случае опасности способной "уничтожить", как, по её словам, она поступила с подругами.

Вероятнее всего, Новосельцев ей приглянулся именно потому что он не представляет для неё опасности. Анатолий — человек с моральными принципами, добрый, честный, "мухи не обидит", — рядом с ним Людмила находится в безопасности, но не из-за силы мужчины, а из-за его слабости. Более того, Новосельцев прекрасный терпила, который сможет вынести вспыльчивый сильный характер Калугиной.

Главная героиня фильма "Служебный роман" Людмила Калугина во второй части картины превращается в заботливую, эмоциональную и женственную даму. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Слова Анатолия о том, что она сухая, чёрствая и бессердечная, цепляют женщину до глубины души и становятся первым стимулом, пробуждающим её женские качества. В Людмиле Прокофьевне появляются женственность, заботливость, эмоциональность, она перестаёт быть Железной леди, что и раньше. В общении с Новосельцевым героиня долгое время его отвергает, но на самом деле у неё заметна глубокая потребность во внимании и в том, чтобы быть любимой. С ним на ужине Людмила становится нежной, трогательной, смущённой — это и есть её основополагающие глубинные чувства, которые она не позволяла себе проявлять. В повседневном общении женщина также перестаёт быть язвительной и невнимательной: эта грубость была всего лишь защитной маской, образовавшейся после прежних травмирующих жизненных ситуаций.

Анатолий Новосельцев — разбор характера героя

"Служебный роман" — какими особенностями психики отличались главные герои? Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Главный персонаж, Анатолий, в начале фильма показывается нам человеком слабохарактерным, нерешительным, мало на что способным. Это типичный статистик-интроверт. Характер Новосельцева демонстрирует классический случай социальной тревожности. Его неуверенность в себе и низкая самооценка также очевидны, как и то, что у мужчины плохое зрение. Он тщательно просчитывает каждый шаг, обдумывая возможную неловкость своих действий.

Этот застенчивый неудачник не испытывает любви к тому, чем занимается, но может себя заставить это делать, потому что надо. Новосельцев является воплощением замкнутого офисного работника. Застенчивость мужчины мешает не только его карьере, но и личной жизни. Жизнь героя не устроена: его бросила жена и он в одиночку воспитывает двоих сыновей. И сейчас-то женщина, которая так поступает, — нонсенс, а что это такое в советское время? Вы представляете, насколько он ей надоел, что дама даже детей бросила и ушла от него?

К тому же в этом герое можно заметить не слишком благородного человека и проблемы с алкоголем. Давайте будем честными: мы прекрасно знаем, как в женских коллективах относятся к мужчинам: их, как правило, всё время продвигают. А Новосельцев, даже находясь в "малиннике", не может продвинуться по служебной лестнице. Почему? Потому что он же был на самом деле бездарен, и Калугина говорит об этом напрямую, критикуя его отчёт.

Главный герой фильма "Служебный роман" Анатолий Новосельцев сначала кажется зрителю слабохарактерный, робким и нерешительным человеком. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru

Поведение Новосельцева наталкивает на мысль, что в детстве он, вероятно, рос без отца или тот присутствовал в его жизни формально, поэтому необходимость в сильной фигуре рядом обусловлена детской травмой — потребностью в папе и его защите. Мать Анатолия, скорее всего, была сильной женщиной с ярким мужским характером. Доминировала и подавляла сына, неосознанно "закрывала" свои травмы, связанные с несложившимися отношениями с мужчинами. Калугина является прототипом матери Новосельцева. А также, занимая руководящую должность и имея прекрасную репутацию руководителя, выполняет защитную функцию того самого отца. Неудивительно, что Людмила привлекла внимание Анатолия.

Этот персонаж, ко всему прочему, плохо ведёт семейный бюджет — живёт от получки до получки и просит в долг у своей подруги Ольги, боится попросить начальство попробовать себя в более высокой должности. Кроме, того, герой нелестно отзывается о своих коллегах и начальнице, называя ее мымрой. Однако позже он раскрывается нам с других сторон.

В квартире Самохвалова Новосельцев пытается завести разговор с Калугиной и понравиться ей. Он выглядит неуклюжим и неловким, но продолжает попытки. Нужно заметить, что такое упорство не вписывается в образ слабохарактерного человека, которым он мог показаться раньше. Но, раскрепостившись, этот герой начинает восприниматься уже как мелкий тиран и абьюзер. Вспомните сцену, когда главная героиня рассказывает, что была с другом в каком-то грузинском ресторане: Новосельцев не верит Калугиной и пытается "допросить" её, всем своим поведением давая понять — "да кому ты нужна, кто тебя мог куда пригласить".

Главный герой фильма "Служебный роман" Анатолий Новосельцев позже становится напористым, мужественным и даже агрессивным человеком, склонным к абьюзу. Фото © "Служебный роман", режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарист — Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru