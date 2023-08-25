Как быстро растут щенки: 15 таких милых пёселей-старичков, не умиляться которым невозможно

Ни для кого не секрет, что собаки стареют гораздо быстрее человека. Наслаждаться каждым мигом со своим питомцем научат эти фотосравнения, сделанные одним талантливым фотографом. И да, пёсики с сединой — это мило.