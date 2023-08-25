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25 августа, 15:30

Как быстро растут щенки: 15 таких милых пёселей-старичков, не умиляться которым невозможно

Ни для кого не секрет, что собаки стареют гораздо быстрее человека. Наслаждаться каждым мигом со своим питомцем научат эти фотосравнения, сделанные одним талантливым фотографом. И да, пёсики с сединой — это мило.

Собаки — наши верные друзья, но стареют они гораздо быстрее. Фотограф Аманда Джонс создала проект, который демонстрирует, как меняются четвероногие любимцы со временем. Собрали несколько лучших её работ, наглядно демонстрирующих, как щенки превращаются в седых старичков.

Морган — 2008-й и 2022 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Эйб, Айк и Датч — 2011-й и 2021 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Рози — 2012-й и 2019 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Элеонор — 2014-й и 2020 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Джози и Альберт — 2009-й и 2019 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Эбби — 2008-й и 2017 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Макс — 2011-й и 2021 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Нудл и Фрэнк — 2008-й и 2016 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Кэти Ку — 2012-й и 2022 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Гуги и Импи 2014-й и 2021 год

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Фото © Twitter / amandajonesfoto

Котики каких пород притягивают к себе счастье и удачу: скорее заведите этих пушистиков

Котики каких пород притягивают к себе счастье и удачу: скорее заведите этих пушистиков

Обложка ©

Twitter / amandajonesfoto

Сергей Трофимов
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