Как быстро растут щенки: 15 таких милых пёселей-старичков, не умиляться которым невозможно
Ни для кого не секрет, что собаки стареют гораздо быстрее человека. Наслаждаться каждым мигом со своим питомцем научат эти фотосравнения, сделанные одним талантливым фотографом. И да, пёсики с сединой — это мило.
Собаки — наши верные друзья, но стареют они гораздо быстрее. Фотограф Аманда Джонс создала проект, который демонстрирует, как меняются четвероногие любимцы со временем. Собрали несколько лучших её работ, наглядно демонстрирующих, как щенки превращаются в седых старичков.
Морган — 2008-й и 2022 год
Эйб, Айк и Датч — 2011-й и 2021 год
Рози — 2012-й и 2019 год
Элеонор — 2014-й и 2020 год
Джози и Альберт — 2009-й и 2019 год
Эбби — 2008-й и 2017 год
Макс — 2011-й и 2021 год
Нудл и Фрэнк — 2008-й и 2016 год
Кэти Ку — 2012-й и 2022 год
Гуги и Импи — 2014-й и 2021 год
Twitter / amandajonesfoto