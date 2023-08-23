Котики каких пород притягивают к себе счастье и удачу: скорее заведите этих пушистиков

Кошки — это не только прекрасные домашние животные и преданные друзья, но также источник удачи и благополучия. Многие люди верят в силу четвероногих и связывают с ними свои надежды на успех и процветание. Однако, как оказалось, не все кошки одинаково сильны в магии. Существуют определённые породы, которые обладают особенной способностью притягивать к себе счастье и удачу.

Сфинкс — заманит в дом удачу и благополучие

Какие породы кошек привлекают к себе удачу и благополучие? Фото © Shutterstock

Сфинксы — это порода кошек без шерсти, которые обладают особыми магическими свойствами. Их считают талисманами удачи и благополучия, потому что усатики привлекают к себе любовь и внимание окружающих. Кроме того, кошки породы сфинкс — это очень интересные животные, которые никогда не перестают удивлять хозяев своей сообразительностью.

Почему кошки породы као-мани считаются магнитом для денег

Кошки-амулеты: породы, которые притягивают удачу. Фото © Shutterstock

Обратим внимание на королевскую и очень древнюю породу кошек — као-мани. Почему именно эти пушистики предстают в виде своеобразного талисмана на удачу? Всё дело в том, что этих усатых в Таиланде считают достоянием нации. В древние времена као-мани могли себе позволить только императоры. Сегодня эта порода благодаря своей красоте и мягкой шерсти пользуется большой популярностью во всём мире. Но до сих пор као-мани считаются символом финансовой удачи и богатства.

Тайская — одна из магических пород кошек

Как выбрать кошку, которая принесёт удачу и благополучие? Фото © Shutterstock

Тайские кошки — это ещё одна порода, которая считается магической. Среди членов семьи пушистик обычно выбирает самого авторитетного и сильного духом человека, которого наделяет правом за собой ухаживать. В результате хозяину начинают сопутствовать удача в делах и благосклонное отношение окружающих. Тайские кошки — это очень активные и энергичные животные, которые любят играть и общаться с людьми. Они станут надёжными друзьями для тех, кто стремится к успеху и достижению целей.

Сиамская кошка приносит удачу

Какие кошки принесут вам финансовую удачу и богатство? Фото © Shutterstock

Кремовый окрас животных указывает на то, что они отмечены печатью благосклонности богов. Сиамские кошки считаются одной из самых умных пород. Пушистики обладают неповторимым характером и яркой индивидуальностью. В общем, идеальные компаньоны для людей, которые стремятся к успеху и достижению целей.

Японский бобтейл — приманит богатство и успех

Породы кошек, которые считаются магическими и талисманами удачи. Фото © Shutterstock

И, наконец, последняя порода кошек, которую стоит упомянуть, — это японский бобтейл. Эти усатики считаются символом счастья и благополучия. У них, в отличие от представителей других пород, очень короткий хвостик. Жители Японии трепетно относятся к таким питомцам. Как правило, кошек породы бобтейл берегут и даже уважают. Считается, что они способны принести в дом мир, счастье и благополучие.

Если вы хотите привнести в жилище ещё больше уюта и тепла, обязательно обратите внимание на эти породы кошек. Кто знает, может быть, именно ваш усатый пушистик принесёт удачу, успех и богатство! Кстати, в зависимости от окраса у котика проявляются разные свойства: от целителя до личного успокоительного.