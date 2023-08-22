Ретроградный Меркурий в августе 2023-го: Какие перемены в жизни ждать всем знакам зодиака

Когда наступит ретроградный Меркурий – 2023 в августе?

Ретроградный Меркурий в августе и сентябре 2023 года — когда будет. Фото © Freepik / rawpixel.com

За весь 2023 год Меркурий ретроградит четыре раза. И вот третий выпадает на конец лета и начало осени. Планета повернётся в "обратный" путь 23 августа и продолжит своё движение до 15 сентября. В это время представителям всех знаков зодиака нужно уделять особое внимание не только делам, потому что, как мы знаем, всё будет идти не по плану и валиться из рук, но и следить за своими чувствами и мыслями.

Во время ретроградного Меркурия в августе 2023 года люди могут сталкиваться со своими невыполненными обещаниями, непройдёнными уроками. Это время, когда карма и судьба пытаются показать человеку его слабые места, требующие либо доработки и роста, либо кардинальных изменений. В чём суть ретроградного Меркурия? Это строгий учитель, который представителям всех знаков зодиака будет снова и снова указывать на недочёты. Никаких "поблажек" от планеты ждать не стоит. Кстати, в астрологии Меркурий отвечает за умение всесторонне рассмотреть проблему, приспособиться к новым обстоятельствам, измениться и понять, принять ошибки.

Ретроградный Меркурий в знаке зодиака Дева: что это значит

Знак зодиака Дева: как отразится в ретроградность Меркурия 23 августа. Фото © Getty Images / LeArchitecto

Знак зодиака Дева наделяет рождённых под собой такими качествами, как практичность, умение концентрироваться на себе, задумываться о материальной составляющей жизни и окружать себя комфортом. Этот знак зодиака — представитель земной стихии, значит, стабилен, упрям в решениях, непоколебим в своей воле. Если Меркурий 23 августа начинает ретроградить как раз в Деве, можно перенять главные характеристики знака зодиака себе. Будет мини-бонус, который поможет начать трудный период с преимуществом.

Многие ошибочно думают, что ретроградный Меркурий — это всегда чёрная полоса в жизни. Возможно, если так негативно подходить к вопросу, светило и правда "пару ласковых" вам отвесит. Но на самом деле обратный ход самой маленькой планеты можно использовать себе во благо. Например, прислушаться к планете и понять, на что вам указывают. Исправить наконец проклятые недочёты и начать жить свободно. Также в этот период — с 23 августа по 15 сентября 2023 года — во время ретроградности Меркурия легче будет восстановить оборванные когда-то связи с близкими людьми. Особенно если это были последствия какого-то недоразумения или глупого спора. Во время обратного вращения планеты хорошо бы переделать брошенные или незавершённые дела, возобновить учёбу.

Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: что нельзя делать

Ретроградный Меркурий с 23.08.2023 по 15.09.2023: что делать нельзя. Фото © Freepik

Но, помимо классных возможностей покончить с прошлым раз и навсегда, открывая себе дорогу в светлое будущее, есть несколько правил. А именно то, что делать в ретро-Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023-го нельзя.