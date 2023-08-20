Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 августа 2023 года

Знак зодиака Овен — Иса, перевёрнутые Лагуз и Турисаз. На этой неделе, с 21 по 27 августа, Овен, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, которые потребуют от вас использования внутренней силы и способности к адаптации. Руна Иса предполагает временное замедление, но перевёрнутые Лагуз и Турисаз указывают на то, что у вас есть сила преодолеть эти препятствия. Доверьтесь своему объективному анализу, логике и помните, что впереди ждут более радужные перспективы.

Знак зодиака Телец — перевёрнутые Ансуз, Райдо и Альгиз. На неделе с 21 по 27 августа общение может показаться вам сложным. Перевёрнутая руна Ансуз советует внимательно слушать и мудро подбирать слова. Перевёрнутый Райдо предполагает возможные изменения в рутине. Однако перевёрнутая руна Альгиз напоминает о необходимости оставаться осторожным, но уверенным в своих действиях. Терпение и гибкость помогут преодолеть любые препятствия.

Знак зодиака Близнецы — Ансуз, Эйваз и перевёрнутый Райдо. Эта неделя посвящена самовыражению для вас, Близнецы. Ансуз призывает к общению и налаживанию контактов, Эйваз приносит вам шанс для изменений, а перевёрнутый Райдо намекает на необходимость переоценки вашего понимания жизни и поиска новых путей. Воспринимайте эти факторы как возможности для роста. Оставайтесь открытыми для новых идей и опыта — и вы окажетесь на верном пути.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа: рунические предсказания для всех знаков зодиака. Фото © Freepik / allexxandar

Знак зодиака Рак — Беркана, Уруз и Дагаз. Рак, вас ждёт неделя трансформации. Беркана означает возрождение и обновление, рост и благоприятные обстоятельства. Уруз даёт возможность противостоять вызовам и силы для этого. Однако вектор траты энергии необходимо задать самостоятельно. Руна Дагаз обещает прорывы. Примите перемены и поддерживайте своё эмоциональное благополучие. Поверьте, что трудности, с которыми вы столкнётесь, в конечном итоге приведут к позитивным сдвигам в жизни.

Знак зодиака Лев — Иса, Дагаз и Наутиз. Лев, эта неделя с 21 по 27 августа, вероятно, начнётся с изоляции или застоя, но это может быть и положительным явлением в текущих делах, говорит руна Иса. Однако присутствие Дагаза указывает на то, что эта фаза перейдёт в стадию ясности и положительного преобразования. Наутиз советует набраться терпения, напоминая, что ваши усилия принесут желаемые результаты при нужных ресурсах. Доверьтесь процессу.

Знак зодиака Дева — перевёрнутый Лагуз, Хагалаз и Соуло. Вы можете испытывать неуверенность. Перевёрнутая руна Лагуз предполагает эмоциональное замешательство, Хагалаз предупреждает о неожиданных изменениях, а Соуло побуждает к самопроявлению своих возможностей и концентрации сил. Используйте время на неделе с 21 по 27 августа, чтобы оценить свои приоритеты и развить более чёткое направление. Трудности, с которыми вы столкнётесь, будут способствовать личностному росту.

Астрологический прогноз — как неделя с 21 по 27 августа отразится на жизнях представителей зодиакального круга. Фото © Freepik / allexxandar

Знак зодиака Весы — Соуло и перевёрнутый Турисаз. Руны на этой неделе приглашают вас восстановить баланс в жизни. Соуло означает расцвет и силу солнца, которые придут в вашу жизнь. А перевёрнутый Турисаз предполагает, что внешнее давление может повлиять на вашу гармонию. Оставайтесь верными своим ценностям и заботьтесь о личном благополучии. Проявив терпение и настойчивость, вы преодолеете любой дисбаланс и обретёте новое равновесие.

Знак зодиака Скорпион — Лагуз, перевёрнутые Кено и Ансуз. На неделе с 21 по 27 августа в вашем общении могут возникнуть проблемы. Перевёрнутый Кено советует проявлять осторожность при принятии решений, перевёрнутый Ансуз предполагает недопонимание, а Лагуз призывает к эмоциональной ясности. Доверьтесь своей интуиции, чтобы разобраться в этих вопросах, и помните, что открытый диалог является ключом к разрешению конфликтов.

Знак зодиака Стрелец — Турисаз, Наутиз и перевёрнутый Кено. Неделя с 21 по 27 августа приносит смесь энергий. Турисаз указывает на ваши перспективы для изменений вопреки обстоятельствам, перевёрнутый Кено намекает на сложности в понимании и принятии решений, а Наутиз советует набраться терпения и использовать свои возможности в полном объёме. Используйте шансы, которые появляются на пути, и будьте готовы к небольшим неудачам. Ваш позитивный настрой и приспособляемость помогут извлечь максимальную пользу из любой ситуации.

Знак зодиака Козерог — Лагуз, перевёрнутые Турисаз и Перто. Вы можете столкнуться с проблемами, которые проверят вашу стойкость. Перевёрнутый Турисаз предостерегает от импульсивных действий и советует обратиться к прошлому опыту, Лагуз предлагает использовать методы "мягкой силы" и дипломатии, а перевёрнутая руна Пертo советует проявлять осторожность в новых делах, сохранять тайны. Сосредоточьтесь на долгосрочных целях, адаптируйтесь и принимайте обдуманные решения, чтобы смягчить трудности.

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака — какой окажется неделя 21–27 августа. Фото © Freepik / allexxandar

Знак зодиака Водолей — Манназ, Феху и перевёрнутый Отал. Водолей, эта неделя с 21 по 27 августа посвящена самоанализу и самопознанию. Манназ призывает к самосознанию и саморазвитию, перевёрнутый Отал советует уделить время близким, а Феху — бережно относиться к ресурсам и наращивать благосостояние. Используйте это время, чтобы соединиться с внутренним "я" и подумать, как вы можете лучше согласовать свои действия со своими стремлениями.