Когда стоит брать отпуск в сентябре, чтобы не испортить себе жизнь в ретроградный Юпитер

По словам таролога, уже в начале первого осеннего месяца нас ждёт не только ретроградное движение Юпитера, но и тригон его с осенним Солнцем. Что почувствуют на себе представители всех знаков зодиака уже с 4 сентября. Такое сочетание, уверяет специалист, будет приносить радость и оптимизм, особенно положительно скажется на личностях, находящихся в состоянии печали или депрессии. "Дуэт Солнца и Юпитера не только окажет психологическую поддержку, но и предложит реальные решения для осуществления самых смелых планов".

Ретроградный Юпитер в сентябре 2023-го: какие даты считаются удачными. Фото © Shutterstock

Эксперт продолжает, рассказывая, что период соединения ретроградного Юпитера с осенним Солнцем поможет прийти к переоценке ценностей, а также подарит уникальную возможность для саморефлексии. А это отличная возможность провести свой отпуск с максимальной пользой. Именно в этот период особенно чётко получится обратиться к внутренней мудрости и получить глубокое понимание того, что важно в жизни.

"Поможет найти новые выходы и решения для преодоления трудностей. Кроме того, этот аспект может способствовать расширению вашего круга общения и поддержанию гармоничных отношений с другими. Оптимизм и щедрость Юпитера могут притягивать положительных людей в вашу жизнь, что может привести к важным союзам и сотрудничеству", — рассказывает таролог Галина Янко.

Чем грозит ретроградный Юпитер всем знакам зодиака и когда будет Луна во Льве, помогающая отдохнуть? Фото © Shutterstock

Когда же лучше всего брать отпуск? Эзотерик отмечает две важные даты сентября 2023 года. Первая — это 10-е число, когда Луна во Льве раскроет дух авантюризма и страсть к путешествиям. Это время идеально подходит для путешествий и разных смелых авантюр. Самое интересное, что независимо от выбранного направления, людей, кто наметил себе осенний отпуск 10-го числа, когда Луна окажется в знаке зодиака Лев, будут ждать веселье, приключения и удивительные впечатления.

Второй датой, которую отметила таролог в разговоре с "Вечерней Москвой", становится 23 сентября. По словам эзотерика, осеннее равноденствие начинается с движения Солнца в знаке зодиака Весы. Туда же прибавится и оппозиция светила с Нептуном. А это, как уверяет Галина Янко, усилит воображение и фантазию, потому поможет претворить в жизнь все запланированные оригинальные идеи. Отпуск, который начнётся с 23 сентября, окажется активным и уникальным путешествием, наполненным креативом и самовыражением.