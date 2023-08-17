"Идите к магу, просите о помощи": Рунолог предупредила об опасности рунических татуировок

Рунические тату красивы и способны наполнить человека магической силой изнутри, но также они могут быть и опасны. Об этом рассказала рунолог Инга Райская.

"Рунические символы — это информационные коды, и кодируют они пожелания человека, так называемый оговор, в который мы вкладываем будущую суть рунического скрипта", — приводит её слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, если у человека в энергетических каналах есть блоки, то передача сакрального смысла руны будет затруднена или искажена. Это и станет причиной неприятностей или трагедий в жизни хозяина тату. Причём просто убрать символы не получится, ведь есть шанс усугубить негативную ситуацию. Сведение рунической татуировки должно быть проведено правильно, с подкреплением магических сил.

"Если вы хотите расстаться с татуировкой, идите к магу, просите помощи", — сказала Райская.