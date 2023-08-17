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17 августа, 12:58

"Идите к магу, просите о помощи": Рунолог предупредила об опасности рунических татуировок

Эксперт Райская: Искажение смысла рунической татуировки опасно для человека

Рунические тату красивы и способны наполнить человека магической силой изнутри, но также они могут быть и опасны. Об этом рассказала рунолог Инга Райская.

"Рунические символы — это информационные коды, и кодируют они пожелания человека, так называемый оговор, в который мы вкладываем будущую суть рунического скрипта", — приводит её слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, если у человека в энергетических каналах есть блоки, то передача сакрального смысла руны будет затруднена или искажена. Это и станет причиной неприятностей или трагедий в жизни хозяина тату. Причём просто убрать символы не получится, ведь есть шанс усугубить негативную ситуацию. Сведение рунической татуировки должно быть проведено правильно, с подкреплением магических сил.

"Если вы хотите расстаться с татуировкой, идите к магу, просите помощи", — сказала Райская.

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Ранее антрополог Иван Гринько назвал три вида татуировок, которые чаще всего делают россияне. Первое место заняли тексты: цитаты, девизы, иероглифы. При этом эксперт подчеркнул, что сегодня люди почти не делают татуировки лишь с эстетической целью.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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