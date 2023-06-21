Антрополог назвал три вида татуировок, которые чаще всего делают россияне

На сегодняшний день татуировки делятся на три больших направления, которые составляют 80% всех нательных рисунков. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал историк и арт-директор тату-студии "Шёлковые чернила" Иван Гринько.

"Существует три больших направления, которые, наверное, составляют 80% всех татуировок. Первое — это тексты: цитаты, девизы, иероглифы и так далее. Второе — это тотемные изображения. И тут мы видим перекличку с традиционными обществами", — пояснил антрополог.

Третьим направлением, по словам Гринько, являются орнаменты, например растительные или геометрические. В исключение по большей части входят большие многофигурные композиции, которые на своё тело готов нанести далеко не каждый. Эксперт также отметил, что сегодня люди почти не делают татуировки лишь с эстетической целью.

"Согласно опросам, из 100% людей, которые сделали себе татуировку, только 20% тех, кто сделал это не совсем осознанно. У остальных 80% есть чёткое понимание и основание для такой соматической модификации", — добавил историк.