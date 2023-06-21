Антрополог назвал три вида татуировок, которые чаще всего делают россияне
Антрополог Гринько: Тексты, тотемы и орнаменты составляют 80% всех тату
На сегодняшний день татуировки делятся на три больших направления, которые составляют 80% всех нательных рисунков. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал историк и арт-директор тату-студии "Шёлковые чернила" Иван Гринько.
"Существует три больших направления, которые, наверное, составляют 80% всех татуировок. Первое — это тексты: цитаты, девизы, иероглифы и так далее. Второе — это тотемные изображения. И тут мы видим перекличку с традиционными обществами", — пояснил антрополог.
Третьим направлением, по словам Гринько, являются орнаменты, например растительные или геометрические. В исключение по большей части входят большие многофигурные композиции, которые на своё тело готов нанести далеко не каждый. Эксперт также отметил, что сегодня люди почти не делают татуировки лишь с эстетической целью.
"Согласно опросам, из 100% людей, которые сделали себе татуировку, только 20% тех, кто сделал это не совсем осознанно. У остальных 80% есть чёткое понимание и основание для такой соматической модификации", — добавил историк.
При этом желающим увековечить на своём теле какой-либо рисунок или надпись не стоит забывать, что через нанесение тату можно подхватить серьёзные болезни, в том числе гепатит и ВИЧ. Сейчас это происходит крайне редко, ведь специалисты работают одноразовыми инструментами, однако о такой вероятности всё же не стоит забывать.
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