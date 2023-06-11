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11 июня, 07:00

10 классных татуировок, которые лучше не смотреть на голодный желудок

Татуировки — дело вкуса... Но, судя по примерам из подборки ниже, это выражение приобретает совсем другое значение. Собрали 10 аппетитных татушек, которые вам точно захочется набить себе.

"Сделано мной: Дум из тату-студии Finesse в Монреале, Канада", — doom_tattoo.

Фото © Reddit / doom_tattoo

Фото © Reddit / doom_tattoo

"Отмокаем!" gonzo.vince.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / gonzo.vince

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / gonzo.vince

"Черника. Моя самая любимая ягода!" jillhollingsworthtattoo.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / jillhollingsworthtattoo

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / jillhollingsworthtattoo

"Кому блинчики на завтрак?!" christattoosstuff.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / christattoosstuff

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / christattoosstuff

"Давайте сделаем тако", — jessydtattoo.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / jessydtattoo

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / jessydtattoo

"Крошечный мармеладный мишка", — tattsha_.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tattsha_

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tattsha_

"Кто любит пасту?" badlystuffedanimal.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / badlystuffedanimal

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / badlystuffedanimal

"Это могла быть твоя рука, но ты всё ещё не решился на тату", — mbakertattoo.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / mbakertattoo

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / mbakertattoo

"Большой качан и качан поменьше", — wen_pham_tattoo.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / wen_pham_tattoo

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / wen_pham_tattoo

"Кому спагетти?" samuelamaggi.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samuelamaggi

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samuelamaggi

10 тату, вдохновлённых советскими мультиками, которые каждого вернут в детство

10 тату, вдохновлённых советскими мультиками, которые каждого вернут в детство

Обложка ©

Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tattsha_, christattoosstuff

Сергей Трофимов
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