10 классных татуировок, которые лучше не смотреть на голодный желудок
Татуировки — дело вкуса... Но, судя по примерам из подборки ниже, это выражение приобретает совсем другое значение. Собрали 10 аппетитных татушек, которые вам точно захочется набить себе.
"Сделано мной: Дум из тату-студии Finesse в Монреале, Канада", — doom_tattoo.
Фото © Reddit / doom_tattoo
"Отмокаем!" — gonzo.vince.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / gonzo.vince
"Черника. Моя самая любимая ягода!" — jillhollingsworthtattoo.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / jillhollingsworthtattoo
"Кому блинчики на завтрак?!" — christattoosstuff.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / christattoosstuff
"Давайте сделаем тако", — jessydtattoo.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / jessydtattoo
"Крошечный мармеладный мишка", — tattsha_.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tattsha_
"Кто любит пасту?" — badlystuffedanimal.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / badlystuffedanimal
"Это могла быть твоя рука, но ты всё ещё не решился на тату", — mbakertattoo.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / mbakertattoo
"Большой качан и качан поменьше", — wen_pham_tattoo.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / wen_pham_tattoo
"Кому спагетти?" — samuelamaggi.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samuelamaggi
Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tattsha_, christattoosstuff