СМИ узнали, кто мог стать новым избранником Шакиры
Daily Mail: Шакиру заподозрили в романе с чемпионом "Формулы-1" Хэмилтоном
Певица Шакира, вероятно, закрутила новый роман после недавнего развода с испанским футболистом Жераром Пике. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источники.
Новым избранником колумбийской артистки стал британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. Пара была замечена в ресторане в Майами. Также Шакира присутствовала на Гран-при "Формулы-1" в Испании, где участвовал Хэмилтон.
А ранее Лайф рассказывал, как Шакиру засняли вместе с Томом Крузом в Майами на гонке "Формулы-1". По данным СМИ, актёр "крайне заинтересован" в отношениях с певицей.
ТАСС / AP / Joel C Ryan