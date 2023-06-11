СМИ узнали, кто мог стать новым избранником Шакиры

Певица Шакира, вероятно, закрутила новый роман после недавнего развода с испанским футболистом Жераром Пике. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источники.

Новым избранником колумбийской артистки стал британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. Пара была замечена в ресторане в Майами. Также Шакира присутствовала на Гран-при "Формулы-1" в Испании, где участвовал Хэмилтон.