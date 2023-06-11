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Регион
Опубликовано 11 июня 2023, 08:44
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СМИ узнали, кто мог стать новым избранником Шакиры

Daily Mail: Шакиру заподозрили в романе с чемпионом "Формулы-1" Хэмилтоном

Певица Шакира, вероятно, закрутила новый роман после недавнего развода с испанским футболистом Жераром Пике. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источники.

Новым избранником колумбийской артистки стал британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. Пара была замечена в ресторане в Майами. Также Шакира присутствовала на Гран-при "Формулы-1" в Испании, где участвовал Хэмилтон.

Певица Шакира покинула Барселону, оставив экс-супругу Пике сообщение
Певица Шакира покинула Барселону, оставив экс-супругу Пике сообщение

А ранее Лайф рассказывал, как Шакиру засняли вместе с Томом Крузом в Майами на гонке "Формулы-1". По данным СМИ, актёр "крайне заинтересован" в отношениях с певицей.

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ТАСС / AP / Joel C Ryan

Иван Косицын
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