"Между ними химия": Том Круз начал активно добиваться Шакиру после флирта на "Формуле-1"
СМИ: Том Круз "крайне заинтересован" в отношениях с Шакирой
Том Круз и Шакира. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic
Голливудский актёр Том Круз "крайне заинтересован" в отношениях с певицей Шакирой. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на источник из окружения 60-летнего артиста.
"Он крайне заинтересован в том, чтобы добиваться её. Между ними есть химия. Шакире нужна мягкая подушка, чтобы упасть на неё, и это может быть Том", — сказал источник, добавив, что Круз просто очарован колумбийской певицей.
По словам инсайдера Page Six, после спровоцировавшей домыслы об их отношениях встречи актёр отправил Шакире букет цветов. Он также назвал козырями Круза в борьбе за сердце певицы его талант и внешность.
Слухи о романе пары начали распространяться после недавнего совместного похода на Гран-при "Формулы-1" в Майами. Трёхкратного обладателя премии "Золотой глобус" и 46-летнюю артистку заметили вместе на одной из трибун. Впрочем, некоторые комментаторы в Сети считают, что Шакира флиртует с Томом, чтобы позлить своего бывшего — экс-футболиста "Барселоны" Жерара Пике. Пара была вместе более 10 лет, но рассталась в июне прошлого года.