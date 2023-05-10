"Между ними химия": Том Круз начал активно добиваться Шакиру после флирта на "Формуле-1"

Голливудский актёр Том Круз "крайне заинтересован" в отношениях с певицей Шакирой. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на источник из окружения 60-летнего артиста.

"Он крайне заинтересован в том, чтобы добиваться её. Между ними есть химия. Шакире нужна мягкая подушка, чтобы упасть на неё, и это может быть Том", — сказал источник, добавив, что Круз просто очарован колумбийской певицей.

По словам инсайдера Page Six, после спровоцировавшей домыслы об их отношениях встречи актёр отправил Шакире букет цветов. Он также назвал козырями Круза в борьбе за сердце певицы его талант и внешность.