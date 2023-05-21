Врач рассказала, какие страшные болезни можно подхватить вместе с тату

Несмотря на то что технология нанесения татуировок не стоит на месте, эта процедура все ещё не является абсолютно безопасной. Как уберечь себя, рассказала врач-инфекционист, медицинский директор "Инвитро-Юг" Светлана Машкова в беседе с "Газетой.ru".

По словам медика, во время нанесения татуировки есть риск заразиться гепатитом B и C, а также ВИЧ-инфекцией. Сейчас это происходит редко, так как специалисты используют одноразовые инструменты.

"Чаще всего при использовании неодноразовых инструментов передаются такие заболевания, как вирусный гепатит B, С, ВИЧ, вирус простого герпеса и стафилококковая. Вирус гепатита C, B и ВИЧ передаются с чужой кровью, попадая в кровоток здорового человека. Это может произойти при нанесении татуировки, если ранее игла была загрязнена кровью инфицированного человека", — объяснила Машкова.

Она добавила, что распознать гепатит на первых этапах невозможно. Более того, есть случаи, когда человек в течение всей жизни не знает, что болен. Порой развивается острый вирусный гепатит, который заканчивается либо выздоровлением, либо развитием хронического заболевания и цирроза печени. Чтобы обезопасить себя от гепатита B, специалист рекомендует сделать прививку. От гепатита C и ВИЧ вакцины пока не изобрели.

Кроме того, инфекционист посоветовала убедиться, что мастер пользуется новыми иглами и наконечниками, а после использования утилизирует их. Помимо этого, специалист обязан дезинфицировать кожу, а также использовать маску и перчатки.