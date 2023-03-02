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2 марта, 14:56

Эксперт рассказал, почему удалять татуировки лучше зимой

Дерматолог Кван призвал удалять татуировки зимой, а не летом

Удалять татуировки можно в любое время года, но лучше всего делать это зимой, а не летом. Об этом изданию Well + Good рассказал доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог из Сан-Франциско Уильям Кван.

Специалист объяснил, что место удаления татуировки лучше не подвергать солнечному излучению, а зимой это сделать гораздо проще с помощью одежды.

"Поэтому пациенту легче всего прикрывать эту область зимой, чем летом", — отметил он.

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Дерматолог добавил, что область удаления татуировки нужно мыть и увлажнять каждый день, а после прикрывать. Если делать последнее с помощью одежды, а не повязки, так будет легче избежать раздражения кожи.

Ранее Лайф публиковал десять простых татуировок, которые можно смело бить, даже если до этого на теле не было ни одного рисунка.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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